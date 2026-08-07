A recusa de Rodri, astro do Manchester City, em se transferir para o Real Madrid, e o seu posterior acordo com o Barcelona, foram recebidos de forma negativa pelos altos escalões do clube merengue.

Essa é uma nova versão sobre a reação do Real, apesar dos relatos que indicavam que o clube merengue recebeu a recusa de Rodri com muita tranquilidade, sem se incomodar com a decisão do jogador.

O site Foot Mercato, citando o "AS", havia afirmado que o Real Madrid entende e respeita a decisão de Rodri, e deseja sorte ao astro espanhol no caminho que ele escolheu.

Mas o "jornal Sport" apresentou uma versão diferente, afirmando que Florentino Pérez, presidente do Real, e o treinador José Mourinho, estão profundamente irritados.

O jornal explicou que a irritação de Pérez se deve à não concretização de um negócio que ele considerava certo, depois que seus dois homens de confiança, José Ángel Sánchez e Juni Calafat, o convenceram, sendo comparável apenas à enorme irritação do treinador José Mourinho, ao saber que o clube merengue perdeu a contratação de Rodri.