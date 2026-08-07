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Nova versão: Pérez e Mourinho explodem de raiva após a derrota de Rodri

Especiais e Opinião
La Liga
Barcelona
Real Madrid
Rodri
J. Mourinho
Espanha

A recusa de Rodri, astro do Manchester City, em se transferir para o Real Madrid, e o seu posterior acordo com o Barcelona, foram recebidos de forma negativa pelos altos escalões do clube merengue.

Essa é uma nova versão sobre a reação do Real, apesar dos relatos que indicavam que o clube merengue recebeu a recusa de Rodri com muita tranquilidade, sem se incomodar com a decisão do jogador.

O site Foot Mercato, citando o "AS", havia afirmado que o Real Madrid entende e respeita a decisão de Rodri, e deseja sorte ao astro espanhol no caminho que ele escolheu.

Mas o "jornal Sport" apresentou uma versão diferente, afirmando que Florentino Pérez, presidente do Real, e o treinador José Mourinho, estão profundamente irritados.

O jornal explicou que a irritação de Pérez se deve à não concretização de um negócio que ele considerava certo, depois que seus dois homens de confiança, José Ángel Sánchez e Juni Calafat, o convenceram, sendo comparável apenas à enorme irritação do treinador José Mourinho, ao saber que o clube merengue perdeu a contratação de Rodri.

  • Florentino PérezGetty

    Pérez muda de postura em relação a Rodri

    Pérez estava irritado com a perda de Rodri, um meio-campista que inicialmente não planejava contratar, mas acabou se convencendo da negociação, para então se ver assistindo ao jogador se aproximar do Barcelona.

    Pérez não ficou nada satisfeito quando o nome de Rodri foi associado à lista de candidatos de Enrique Riquelme durante as eleições do Real, o que o levou a descartá-lo como possível opção para reforçar o clube merengue.

    Mas tanto José Ángel Sánchez quanto Calafat insistiram que havia um acordo com o jogador, que ficou disponível para o clube há vários meses, além disso o excelente nível que apresentou na Copa do Mundo acabou convencendo Pérez.

    E a única pessoa que continuou afirmando a Pérez que Rodri não era um jogador adequado para o Real Madrid foi o banqueiro marroquino Anas Laghrari, o braço direito de Pérez nos assuntos financeiros.

    A idade do jogador espanhol, de 30 anos, e sua lesão no joelho eram os principais argumentos do dirigente marroquino.

    No fim, Pérez concordou em fechar o negócio, e agora descobre que a transferência de última hora de Rodri para o Barcelona ofuscou a contratação de Yan Diomande e a renovação do contrato de Vinícius.

    Aquilo deveria ter sido um dia importante na agenda do clube, mas se transformou em um período difícil para os dirigentes do Real Madrid, que viram milhares de madridistas se revoltarem contra o clube pelo fato de terem permitido a saída do vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • Jose MourinhoGetty Images

    A insatisfação de Mourinho é maior que a de Pérez

    Mas, se a raiva de Pérez era importante, a irritação de Mourinho era ainda maior, pois o treinador português não acreditou na notícia quando foi informado de que Rodri recusou a proposta e se transferiu para o Barcelona.

    A enorme fúria de Mourinho se refletiu em mais de uma conversa com os dirigentes do Real Madrid, que também lhe garantiram que não havia intenção de fechar novas contratações para o meio-campo, já que o mercado de transferências não conta com jogadores a preços adequados para ocupar essa posição.

    Por isso, Mourinho será obrigado a depender das capacidades defensivas de Tchouaméni, Camavinga e Valverde, além de reaproveitar Arda Güler e Bernardo Silva em uma dupla de volantes.

    Trata-se de um cenário que se repete pela terceira temporada consecutiva, depois de ter resultado, nas duas temporadas anteriores, em desfechos lamentáveis. Duas temporadas em que o Real Madrid saiu de mãos vazias por causa da falta de reforços no meio-campo, uma prioridade sobre a qual Carlo Ancelotti e Xabi Alonso já haviam alertado.

    Mourinho ficou extremamente irritado, pois considerava que Rodri seria o toque final da lista de contratações que o clube fechou neste verão. 

    O treinador português ainda insistia na necessidade de contratar um volante e mais um zagueiro.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Mourinho sem contratações no meio-campo

    Na verdade, o próprio Mourinho havia advertido Camavinga, Asensio e Mastantuono de que eles não teriam minutos para jogar, mas os dois primeiros ignoraram seus avisos e permaneceram no time, enquanto o argentino foi emprestado à Fiorentina.

    Parece que Camavinga passou a conhecer bem o Real Madrid e já esperava que isso acontecesse pela terceira temporada consecutiva, e por isso agora tem diante de si uma nova oportunidade.

    A raiva de Pérez e Mourinho se transformou em surpresa dentro do vestiário, onde os jogadores esperavam a contratação de Rodri.

    E não só isso: eles não vão contratá-lo, como o verão vestindo a camisa do Barcelona, em uma grande transação para reforçar o elenco da equipe do técnico Hansi Flick.

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