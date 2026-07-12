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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Nova regra do VAR gera expulsão inusitada de Embolo em Argentina x Suíça

Copa do Mundo
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça

Atacante suíço recebeu o segundo cartão amarelo por simulação após revisão por "erro de identidade", novidade implementada pela Fifa na Copa do Mundo

Uma das novas regras de arbitragem adotadas pela Fifa na Copa do Mundo foi decisiva nas quartas de final entre Argentina e Suíça, neste sábado (11). O atacante Breel Embolo acabou expulso após o VAR identificar um "erro de identidade" na aplicação de um cartão amarelo pelo árbitro da partida.

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    A expulsão

    O lance aconteceu no meio de campo, após uma dividida entre Leandro Paredes e Embolo. Inicialmente, o árbitro advertiu o volante argentino com cartão amarelo por considerar que ele havia cometido falta no atacante suíço.

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    No entanto, como a arbitragem de vídeo pode intervir em casos de cartão amarelo aplicado ao jogador errado, o VAR recomendou a revisão da jogada. Após analisar as imagens, o árbitro constatou que Paredes não havia cometido falta e que Embolo simulou o contato.

    Com isso, o cartão amarelo dado ao argentino foi anulado e aplicado ao atacante da Suíça. Como Embolo já havia sido advertido anteriormente, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando a equipe suíça com um jogador a menos.

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  • A nova regra

    A possibilidade de revisão em casos de "erro de identidade" é uma das novidades implementadas pela Fifa neste Mundial. Pela regra, o VAR pode recomendar a correção quando um cartão amarelo é mostrado ao atleta errado, permitindo que a advertência seja transferida ao jogador que realmente cometeu a infração.

    Curiosamente, a revisão só foi possível porque o árbitro havia mostrado um cartão amarelo no lance. Caso nenhuma advertência tivesse sido aplicada inicialmente, o VAR não poderia intervir para punir a simulação.

    Nas redes sociais, a expulsão rapidamente repercutiu entre torcedores. Muitos criticaram a atitude de Embolo pela tentativa de cavar a falta, e o atacante passou a ser alvo de comentários e memes durante a partida.

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