Nova regra do VAR gera expulsão inusitada de Embolo em Argentina x Suíça

O lance aconteceu no meio de campo, após uma dividida entre Leandro Paredes e Embolo. Inicialmente, o árbitro advertiu o volante argentino com cartão amarelo por considerar que ele havia cometido falta no atacante suíço.

No entanto, como a arbitragem de vídeo pode intervir em casos de cartão amarelo aplicado ao jogador errado, o VAR recomendou a revisão da jogada. Após analisar as imagens, o árbitro constatou que Paredes não havia cometido falta e que Embolo simulou o contato.

Com isso, o cartão amarelo dado ao argentino foi anulado e aplicado ao atacante da Suíça. Como Embolo já havia sido advertido anteriormente, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando a equipe suíça com um jogador a menos.