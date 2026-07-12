Uma das novas regras de arbitragem adotadas pela Fifa na Copa do Mundo foi decisiva nas quartas de final entre Argentina e Suíça, neste sábado (11). O atacante Breel Embolo acabou expulso após o VAR identificar um "erro de identidade" na aplicação de um cartão amarelo pelo árbitro da partida.
Nova regra do VAR gera expulsão inusitada de Embolo em Argentina x Suíça
- AFP
A expulsão
O lance aconteceu no meio de campo, após uma dividida entre Leandro Paredes e Embolo. Inicialmente, o árbitro advertiu o volante argentino com cartão amarelo por considerar que ele havia cometido falta no atacante suíço.
No entanto, como a arbitragem de vídeo pode intervir em casos de cartão amarelo aplicado ao jogador errado, o VAR recomendou a revisão da jogada. Após analisar as imagens, o árbitro constatou que Paredes não havia cometido falta e que Embolo simulou o contato.
Com isso, o cartão amarelo dado ao argentino foi anulado e aplicado ao atacante da Suíça. Como Embolo já havia sido advertido anteriormente, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando a equipe suíça com um jogador a menos.
A nova regra
A possibilidade de revisão em casos de "erro de identidade" é uma das novidades implementadas pela Fifa neste Mundial. Pela regra, o VAR pode recomendar a correção quando um cartão amarelo é mostrado ao atleta errado, permitindo que a advertência seja transferida ao jogador que realmente cometeu a infração.
Curiosamente, a revisão só foi possível porque o árbitro havia mostrado um cartão amarelo no lance. Caso nenhuma advertência tivesse sido aplicada inicialmente, o VAR não poderia intervir para punir a simulação.
Nas redes sociais, a expulsão rapidamente repercutiu entre torcedores. Muitos criticaram a atitude de Embolo pela tentativa de cavar a falta, e o atacante passou a ser alvo de comentários e memes durante a partida.
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