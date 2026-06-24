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Luis Felipe Gonçalves

Nova regra da Copa do Mundo elimina precocemente cinco seleções na segunda rodada

Copa do Mundo
Turquia
Haiti
Tunísia
Jordânia
Panamá

Mudança da FIFA nos critérios de desempate encerra precocemente o sonho de algumas equipes, mesmo com uma partida ainda por disputar

A Copa do Mundo de 2026 já tem suas primeiras vítimas matemáticas antes mesmo do encerramento da fase de grupos. Com o fim da segunda rodada, cinco seleções perderam qualquer possibilidade de avançar ao mata-mata, consequência direta de uma das principais mudanças implementadas pela FIFA para esta edição.

Agora, o confronto direto é o primeiro critério de desempate entre equipes com a mesma pontuação. Na prática, isso faz com que algumas seleções não consigam mais alcançar sequer a terceira colocação de seus grupos — posição que, em muitos casos, ainda garante vaga na próxima fase.

Até o momento, as seleções eliminadas são: Haiti (Grupo C), Turquia (Grupo D), Tunísia (Grupo F), Jordânia (Grupo J) e Panamá (Grupo L).

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Situação das seleções eliminadas

    Haiti

    Derrotado pela Escócia na estreia e pelo Brasil na segunda rodada, o Haiti segue sem pontuar no Grupo C. Mesmo que vença o Marrocos na rodada final, não conseguirá ultrapassar os escoceses, já que perdeu o confronto direto e não pode mais alcançar o terceiro lugar.


    Turquia

    A seleção turca decepcionou na competição ao acumular derrotas para Austrália e Paraguai. Com zero ponto após duas rodadas, a equipe até pode igualar a pontuação de alguns rivais, mas ficará atrás no confronto direto, critério que encerra qualquer possibilidade de classificação.


    Tunísia

    Após sofrer goleadas para Suécia e Japão, a Tunísia também viu suas chances acabarem antes da rodada decisiva. Mesmo com uma eventual vitória sobre a Holanda, os tunisianos não conseguem superar a Suécia nos critérios de desempate.


    Jordânia

    A equipe asiática perdeu para Áustria e Argélia e chega à última rodada sem chances matemáticas. Nem mesmo uma vitória histórica sobre a Argentina seria suficiente para tirá-la da última posição do Grupo J.


    Panamá

    Com derrotas por 1 a 0 para Gana e Croácia, o Panamá também está eliminado. Ainda que surpreenda a Inglaterra na rodada final, a seleção seguirá atrás dos croatas por conta do confronto direto.

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  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Impacto das novas regras

    A Copa de 2026 ampliou significativamente o número de classificados ao mata-mata. Agora, 32 das 48 seleções avançam, contra apenas 16 nas edições anteriores.

    Apesar disso, o novo regulamento tornou alguns cenários mais definitivos logo após a segunda rodada. Como o confronto direto passou a ter prioridade sobre saldo de gols e gols marcados, determinadas equipes perdem suas chances matemáticas mais cedo do que acontecia em Mundiais anteriores.

    O contraste pode ser visto no Grupo I. Mesmo sem pontos após duas rodadas, Senegal e Iraque ainda chegam vivos à última rodada graças à possibilidade de classificação via terceira colocação. No formato antigo, ambas já estariam eliminadas.

    A nova regra, portanto, cria um cenário curioso: ao mesmo tempo em que mais seleções têm chances de avançar, algumas veem o sonho acabar mais rapidamente por causa dos critérios de desempate.