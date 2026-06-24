Nova regra da Copa do Mundo elimina precocemente cinco seleções na segunda rodada

Haiti

Derrotado pela Escócia na estreia e pelo Brasil na segunda rodada, o Haiti segue sem pontuar no Grupo C. Mesmo que vença o Marrocos na rodada final, não conseguirá ultrapassar os escoceses, já que perdeu o confronto direto e não pode mais alcançar o terceiro lugar.





Turquia

A seleção turca decepcionou na competição ao acumular derrotas para Austrália e Paraguai. Com zero ponto após duas rodadas, a equipe até pode igualar a pontuação de alguns rivais, mas ficará atrás no confronto direto, critério que encerra qualquer possibilidade de classificação.





Tunísia

Após sofrer goleadas para Suécia e Japão, a Tunísia também viu suas chances acabarem antes da rodada decisiva. Mesmo com uma eventual vitória sobre a Holanda, os tunisianos não conseguem superar a Suécia nos critérios de desempate.





Jordânia

A equipe asiática perdeu para Áustria e Argélia e chega à última rodada sem chances matemáticas. Nem mesmo uma vitória histórica sobre a Argentina seria suficiente para tirá-la da última posição do Grupo J.





Panamá

Com derrotas por 1 a 0 para Gana e Croácia, o Panamá também está eliminado. Ainda que surpreenda a Inglaterra na rodada final, a seleção seguirá atrás dos croatas por conta do confronto direto.