Nova regra da Copa do Mundo elimina precocemente cinco seleções na segunda rodada

A Copa do Mundo de 2026 já tem suas primeiras vítimas matemáticas antes mesmo do encerramento da fase de grupos. Com o fim da segunda rodada, cinco seleções perderam qualquer possibilidade de avançar ao mata-mata, consequência direta de uma das principais mudanças implementadas pela FIFA para esta edição.
Agora, o confronto direto é o primeiro critério de desempate entre equipes com a mesma pontuação. Na prática, isso faz com que algumas seleções não consigam mais alcançar sequer a terceira colocação de seus grupos — posição que, em muitos casos, ainda garante vaga na próxima fase.
Até o momento, as seleções eliminadas são: Haiti (Grupo C), Turquia (Grupo D), Tunísia (Grupo F), Jordânia (Grupo J) e Panamá (Grupo L).