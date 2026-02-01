Nova lesão de Jude Bellingham traz de volta traumas do astro do Real Madrid e até medo de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026
- Getty
Bellingham desmorona: Lesão inoportuna para meia do Real
Bellingham permaneceu em campo por menos de dez minutos na última partida do Real Madrid. Ele correu para alcançar um lançamento longo pelo alto, feito pelo lado direito, mas não conseguiu chegar à bola. Um estalo muscular o interrompeu no meio do percurso.
O jogador de 22 anos avançava em velocidade máxima quando, de repente, passou a mancar. Ele levou a mão à parte posterior da perna esquerda e caiu no gramado. A dor era evidente em seu rosto, à medida que a gravidade do problema se tornava rapidamente clara.
Substituição precoce: lesão tira Bellingham do jogo
A equipe médica foi acionada e Bellingham precisou de atendimento imediato em campo. Não demorou para que o companheiro de equipe, Kylian Mbappé, sinalizasse ao banco do Real Madrid que a substituição seria inevitável.
Arbeloa foi obrigado a fazer uma alteração não planejada na equipe, com a entrada precoce de Brahim Díaz. Bellingham deixou o gramado com a camisa puxada sobre o rosto, diante da perspectiva de mais um período no departamento médico.
- Getty Images Sport
Cirurgia em 2025: mais frustração para o “galáctico” do Real Madrid
Bellingham ainda precisará passar por novos exames antes que um diagnóstico completo seja confirmado, com um cronograma de recuperação a ser definido posteriormente. Ele espera por boas notícias, mas o cenário inspira preocupação. O meio-campista, conhecido por sua intensidade, deixou o gramado do Santiago Bernabéu visivelmente abalado, quase às lágrimas.
A temporada 2025/26 já vinha sendo frustrante para ele no aspecto físico. Bellingham perdeu o início da campanha após se submeter a uma cirurgia no ombro em meados de 2025, realizada na tentativa de solucionar um problema antigo.
Existem "intocáveis" no elenco do Real Madrid?
Técnico interino do Real Madrid, Álvaro Arbeloa certamente ficará frustrado por ver Bellingham fora de seus planos imediatos, depois de tê-lo utilizado, assim como Thibaut Courtois, Fede Valverde, Kylian Mbappé e Vinicius Júnior, em todos os minutos dos últimos quatro jogos do Real Madrid.
Antes do confronto com o Rayo Vallecano, ao ser questionado sobre a existência de “intocáveis” em sua equipe, Arbeloa afirmou: “Eu entendo os debates sobre futebol, mas quero sempre ter os melhores em campo. E quanto mais minutos eles puderem estar à disposição da equipe, melhor. Vimos isso, por exemplo, contra o Villarreal. Faltando dois minutos, já nos acréscimos, o gol do Mbappé nasce de uma grande jogada do Vinicius, que parte para cima, muda o jogo, encontra o Mbappé e resulta em um pênalti.”
“São jogadores capazes de decidir uma partida a qualquer momento. E, claro, haverá pessoas que não são torcedoras do Real Madrid e que não querem vê-los em campo. Imagino que o que o torcedor do Real Madrid deseja é que seus melhores jogadores estejam sempre disponíveis, sempre jogando. Os cinco que você mencionou são atletas que podem estar entre os dez melhores do mundo. Eles têm toda a minha confiança. E não é apenas a minha confiança: é o desempenho deles que os mantém em campo.”
- Getty
Seleção inglesa: Bellingham fará parte da seleção para a Copa do Mundo?
Em uma nota mais positiva para o Real Madrid, Vinícius Júnior abriu o placar contra o Rayo Vallecano poucos minutos depois de Bellingham ser obrigado a deixar o campo. Os merengues tentam acompanhar o Barcelona, em mais uma empolgante disputa pelo título de LaLiga.
No cenário de seleções, Bellingham sabe que o tempo começa a jogar contra ele na tentativa de se firmar nos planos do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. O exigente treinador alemão já deixou claro que ninguém tem vaga garantida na seleção.
Com as últimas datas de amistosos pré-Copa do Mundo previstas para março, Bellingham pode acabar dependendo da boa vontade e do peso de atuações anteriores para assegurar um lugar no avião rumo à América do Norte, enquanto outros jogadores ganham a oportunidade de disputar seriamente a camisa 10 da Inglaterra.