Nova lesão de Jude Bellingham traz de volta traumas do astro do Real Madrid e até medo de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026

Técnico interino do Real Madrid, Álvaro Arbeloa certamente ficará frustrado por ver Bellingham fora de seus planos imediatos, depois de tê-lo utilizado, assim como Thibaut Courtois, Fede Valverde, Kylian Mbappé e Vinicius Júnior, em todos os minutos dos últimos quatro jogos do Real Madrid.

Antes do confronto com o Rayo Vallecano, ao ser questionado sobre a existência de “intocáveis” em sua equipe, Arbeloa afirmou: “Eu entendo os debates sobre futebol, mas quero sempre ter os melhores em campo. E quanto mais minutos eles puderem estar à disposição da equipe, melhor. Vimos isso, por exemplo, contra o Villarreal. Faltando dois minutos, já nos acréscimos, o gol do Mbappé nasce de uma grande jogada do Vinicius, que parte para cima, muda o jogo, encontra o Mbappé e resulta em um pênalti.”

“São jogadores capazes de decidir uma partida a qualquer momento. E, claro, haverá pessoas que não são torcedoras do Real Madrid e que não querem vê-los em campo. Imagino que o que o torcedor do Real Madrid deseja é que seus melhores jogadores estejam sempre disponíveis, sempre jogando. Os cinco que você mencionou são atletas que podem estar entre os dez melhores do mundo. Eles têm toda a minha confiança. E não é apenas a minha confiança: é o desempenho deles que os mantém em campo.”