"Vamos encontrar novos jogadores que não estavam aqui no ano passado. Se jogarem bem, se assimilarem minhas ideias, então encontraremos um lugar para eles. Vamos avaliar os jovens”. O entusiasmo de Ruben Amorim é palpável e pode ajudar também no relacionamento com seus jogadores. Esse aspecto será ainda mais importante para dar corpo às ambições daqueles que, prestes a completar 20 anos, querem conquistar um espaço no time rossonero. Há quem o espere há seis meses, como Alphadjo Cissè, e não tenha perdido tempo nessas últimas semanas: o ex-jogador de Verona e Catanzaro treinou intensamente sozinho nas últimas duas semanas para estar pronto no dia da concentração, marcada para segunda-feira, 13 de julho. O talento da seleção sub-21 italiana ficou afastado dos gramados por quatro meses devido a uma ruptura do tendão adutor da coxa direita. Amorim quer observá-lo de perto para confirmar os comentários positivos recebidos nos últimos dias. O Milan precisa de um jogador versátil no ataque, e Cissè pode se tornar exatamente isso.
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Notícias sobre Guernier, curiosidades sobre Cissè: Milan, eis o plano de Amorim para os jovens
CONFIRMAÇÃO PARA COMOTTO E SURPRESA DE GUERNIER
A assinatura do contrato de três anos ocorreu no último dia 23 de junho, mas o destino parecia ser o Milan Futuro. Usamos o pretérito imperfeito porque Aurelien Guernier será avaliado por Ruben Amorim na pré-temporada e tem chances de permanecer no elenco da equipe principal. O ex-jogador do Birmingham pode atuar tanto como meia-atacante pela direita quanto pela esquerda e tem grande margem de evolução, já que nasceu em 2007. Sua gestão ficará a cargo, em conjunto, do técnico do Futuro, Sergio Navarro.
O Milan está trabalhando na renovação do contrato até 2031; Amorim confirma diretamente que deseja avaliá-lo cuidadosamente na pré-temporada: Christian Comotto tem boas chances de retornar do empréstimo ao Spezia para integrar o elenco de 2026/2027. A confiança da comissão técnica e da diretoria é grande e, por esse motivo, foram recusadas ofertas de compra definitiva, como a da Juventus.
CAMARDA SUSPENSA
De um talento puro a outro, Camarda está prestes a renovar seu contrato até 2031. Na coletiva de imprensa de Amorim, não houve nenhuma menção ao atacante nascido em 2008: será um esquecimento ou um sinal do que está por vir? No momento, a hipótese mais provável é a de um novo empréstimo, além da prorrogação do contrato atual, que vence em 2028.
AS SURPRESAS
Yahya Idrissi pode se tornar a surpresa desta fase: o jogador nascido em 2007, que chegou em janeiro passado vindo do Chelsea, terá sua chance no time principal, assim como Cheveyo Balentien. Atenção também a um Andrej Kostic extremamente motivado e pronto para mergulhar em sua nova aventura no Milan. A ideia seria uma gestão equilibrada entre o Milan Futuro e o time principal.
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