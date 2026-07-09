Notícias sobre Guernier, curiosidades sobre Cissè: Milan, eis o plano de Amorim para os jovens

A assinatura do contrato de três anos ocorreu no último dia 23 de junho, mas o destino parecia ser o Milan Futuro. Usamos o pretérito imperfeito porque Aurelien Guernier será avaliado por Ruben Amorim na pré-temporada e tem chances de permanecer no elenco da equipe principal. O ex-jogador do Birmingham pode atuar tanto como meia-atacante pela direita quanto pela esquerda e tem grande margem de evolução, já que nasceu em 2007. Sua gestão ficará a cargo, em conjunto, do técnico do Futuro, Sergio Navarro.





O Milan está trabalhando na renovação do contrato até 2031; Amorim confirma diretamente que deseja avaliá-lo cuidadosamente na pré-temporada: Christian Comotto tem boas chances de retornar do empréstimo ao Spezia para integrar o elenco de 2026/2027. A confiança da comissão técnica e da diretoria é grande e, por esse motivo, foram recusadas ofertas de compra definitiva, como a da Juventus.



