Notícia bombástica na Copa do Mundo: foram roubados da Inglaterra uniformes, chuteiras, bolas e material técnico

Incidente chocante para a seleção inglesa, que se encontra nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, foi vítima de um roubo durante a viagem de West Palm Beach, na Flórida, até o Swope Soccer Village, o centro esportivo que abrigará a pré-temporada da seleção inglesa para a competição.





Segundo as primeiras informações, as vans encarregadas de transportar o material da equipe teriam sido alvo dos ladrões, que roubaram praticamente todo o equipamento destinado à seleção inglesa. Entre os itens roubados estão chuteiras, bolas, uniformes, material para a comissão técnica e grande parte do equipamento utilizado durante os treinos.



