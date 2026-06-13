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Harry Kane InghilterraGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Notícia bombástica na Copa do Mundo: foram roubados da Inglaterra uniformes, chuteiras, bolas e material técnico

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A Federação Inglesa de Futebol iniciou uma investigação com o apoio da polícia local da Flórida

Incidente chocante para a seleção inglesa, que se encontra nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, foi vítima de um roubo durante a viagem de West Palm Beach, na Flórida, até o Swope Soccer Village, o centro esportivo que abrigará a pré-temporada da seleção inglesa para a competição.


Segundo as primeiras informações, as vans encarregadas de transportar o material da equipe teriam sido alvo dos ladrões, que roubaram praticamente todo o equipamento destinado à seleção inglesa. Entre os itens roubados estão chuteiras, bolas, uniformes, material para a comissão técnica e grande parte do equipamento utilizado durante os treinos.


  • Enquanto se aguarda a chegada da seleção inglesa, prevista para esta tarde, a Federação Inglesa de Futebol (FA) iniciou uma investigação com o apoio da polícia local. Em comunicado oficial, as autoridades declararam: “Estamos investigando um possível roubo de equipamentos de um veículo da equipe que chegou a Kansas City esta noite, do qual faltavam alguns itens. As investigações estão em andamento”.


    As forças de segurança já realizaram duas prisões no âmbito da investigação, mas não se excluem novos desdobramentos nas próximas horas. Um episódio surpreendente que corre o risco de complicar a preparação da Inglaterra.


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