As notas dos jogadores da Argentina contra Cabo Verde: Messi lidera vitória dramática na Copa do Mundo de 2026

Nicolás González (6,5/10)
Entrou para aumentar a intensidade ofensiva e participou da pressão argentina nos minutos finais do tempo regulamentar e da prorrogação, embora sem grandes lances individuais.
Julián Álvarez (6,5/10)
Mudou o ritmo do ataque argentino após entrar em campo. Deu mais mobilidade ao setor ofensivo, pressionou a saída de bola adversária e foi importante para a equipe manter a pressão que resultou na classificação.
Leandro Paredes (6,5/10)
Entrou para reforçar o meio-campo e deu mais equilíbrio à equipe durante a prorrogação. Distribuiu bem a bola e ajudou a controlar o ritmo do jogo.
Nicolás Tagliafico (6,5/10)
Cumpriu bem sua função pela lateral esquerda. Trouxe segurança defensiva e apoiou o ataque quando teve oportunidade, sem comprometer.
Gonzalo Montiel (S/N)
Entrou apenas nos minutos finais da prorrogação e teve pouco tempo para participar efetivamente das ações da partida.
Lionel Scaloni (7/10)
A Argentina encontrou mais dificuldades do que o esperado diante de uma valente seleção de Cabo Verde, mas soube reagir nos momentos decisivos. As mudanças feitas ao longo da partida deram mais intensidade ao ataque, especialmente com a entrada de Julián Álvarez, e a equipe encontrou forças para buscar a vitória por 3 a 2 na prorrogação. Apesar da classificação, a atuação de Lautaro Martínez reforça a impressão de que Álvarez vive melhor momento e pode merecer uma oportunidade entre os titulares nas próximas fases do mata-mata.