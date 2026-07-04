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Pedro Augusto Dias

As notas dos jogadores da Argentina contra Cabo Verde: Messi lidera vitória dramática na Copa do Mundo de 2026

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Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Argentina x Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde

Argentina esteve à frente do placar em duas oportunidades, viu Cabo Verde buscar o empate nas duas vezes, mas garantiu a classificação com um gol na prorrogação; Messi deu assistência para Cristian Romero, e Lisandro Martínez também balançou as redes

A Argentina precisou suar muito mais do que o esperado para confirmar sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em um duelo marcado pelo equilíbrio e pela resistência de Cabo Verde, a atual campeã mundial venceu por 3 a 2 apenas na prorrogação.

Lionel Messi abriu o placar, Deroy Duarte deixou tudo igual no tempo normal. Depois, Lisandro Martínez voltou a colocar os argentinos em vantagem e Sid Cabral empatou novamente com um golaço no primeiro tempo da prorrogação. Já na segunda etapa do tempo extra, um gol contra de Diney Borges garantiu a classificação da equipe de Lionel Scaloni após um dos confrontos mais emocionantes do mata-mata.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro & Defensores

    Emiliano Martínez (6,5/10)

    Passou segurança durante boa parte da partida e fez intervenções importantes quando foi exigido. Sofreu dois gols, mas não teve responsabilidade direta em nenhum deles e ajudou a Argentina a permanecer viva até a virada na prorrogação.

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    Nahuel Molina (6/10)

    Teve atuação discreta pela lateral direita. Apoiou o ataque quando encontrou espaço, mas encontrou dificuldades para superar a forte marcação de Cabo Verde e pouco conseguiu produzir ofensivamente.

    Cristian Romero (7,5/10)

    Além de uma atuação segura na defesa, apareceu como elemento surpresa no ataque. Cresceu nos momentos decisivos e foi importante para a classificação.

    Lisandro Martínez (9/10)

    Foi um dos grandes destaques da equipe. Muito sólido defensivamente, mostrou personalidade na saída de bola e ainda marcou o segundo gol argentino.

    Facundo Medina (6,5/10)

    Fez uma partida consistente pelo lado esquerdo. Equilibrou bem a marcação com o apoio ao ataque e manteve regularidade durante praticamente todo o confronto.

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    Meio-campistas

    Rodrigo De Paul (7/10)

    Foi um dos jogadores mais intensos da Argentina. Correu por todo o campo, ajudou na marcação, distribuiu bem a bola e manteve a equipe competitiva durante os 120 minutos.

    Alexis Mac Allister (6,5/10)

    Participou da construção das jogadas e ofereceu qualidade na circulação da bola. Teve boa atuação coletiva, embora sem grande protagonismo ofensivo.

    Enzo Fernández (6,5/10)

    Organizou o meio-campo com eficiência e ajudou a controlar a posse de bola em vários momentos da partida. Faltou apenas maior participação nas jogadas decisivas.

    Thiago Almada (6/10)

    Buscou movimentação e tentou acelerar o ataque, mas encontrou dificuldades para romper a defesa adversária. Teve atuação discreta antes de ser substituído.

  • Atacantes

    Lionel Messi (9/10)

    Chamou a responsabilidade nos momentos mais importantes. Além de participar ativamente da criação das jogadas, marcou um gol e foi decisivo na classificação argentina com sua liderança e qualidade técnica.

    Lautaro Martínez (5,5/10)

    Novamente teve atuação abaixo das expectativas. Lutou contra os zagueiros adversários, mas participou pouco das principais jogadas ofensivas e desperdiçou a oportunidade de assumir protagonismo no ataque.

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    Substitutos & Treinador

    Nicolás González (6,5/10)

    Entrou para aumentar a intensidade ofensiva e participou da pressão argentina nos minutos finais do tempo regulamentar e da prorrogação, embora sem grandes lances individuais.

    Julián Álvarez (6,5/10)

    Mudou o ritmo do ataque argentino após entrar em campo. Deu mais mobilidade ao setor ofensivo, pressionou a saída de bola adversária e foi importante para a equipe manter a pressão que resultou na classificação.

    Leandro Paredes (6,5/10)

    Entrou para reforçar o meio-campo e deu mais equilíbrio à equipe durante a prorrogação. Distribuiu bem a bola e ajudou a controlar o ritmo do jogo.

    Nicolás Tagliafico (6,5/10)

    Cumpriu bem sua função pela lateral esquerda. Trouxe segurança defensiva e apoiou o ataque quando teve oportunidade, sem comprometer.

    Gonzalo Montiel (S/N)

    Entrou apenas nos minutos finais da prorrogação e teve pouco tempo para participar efetivamente das ações da partida.

    Lionel Scaloni (7/10)

    A Argentina encontrou mais dificuldades do que o esperado diante de uma valente seleção de Cabo Verde, mas soube reagir nos momentos decisivos. As mudanças feitas ao longo da partida deram mais intensidade ao ataque, especialmente com a entrada de Julián Álvarez, e a equipe encontrou forças para buscar a vitória por 3 a 2 na prorrogação. Apesar da classificação, a atuação de Lautaro Martínez reforça a impressão de que Álvarez vive melhor momento e pode merecer uma oportunidade entre os titulares nas próximas fases do mata-mata.