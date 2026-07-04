As notas dos jogadores da Argentina contra Cabo Verde: Messi lidera vitória dramática na Copa do Mundo de 2026

Emiliano Martínez (6,5/10)

Passou segurança durante boa parte da partida e fez intervenções importantes quando foi exigido. Sofreu dois gols, mas não teve responsabilidade direta em nenhum deles e ajudou a Argentina a permanecer viva até a virada na prorrogação.

Nahuel Molina (6/10)

Teve atuação discreta pela lateral direita. Apoiou o ataque quando encontrou espaço, mas encontrou dificuldades para superar a forte marcação de Cabo Verde e pouco conseguiu produzir ofensivamente.

Cristian Romero (7,5/10)

Além de uma atuação segura na defesa, apareceu como elemento surpresa no ataque. Cresceu nos momentos decisivos e foi importante para a classificação.

Lisandro Martínez (9/10)

Foi um dos grandes destaques da equipe. Muito sólido defensivamente, mostrou personalidade na saída de bola e ainda marcou o segundo gol argentino.

Facundo Medina (6,5/10)

Fez uma partida consistente pelo lado esquerdo. Equilibrou bem a marcação com o apoio ao ataque e manteve regularidade durante praticamente todo o confronto.