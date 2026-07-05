Notas de Brasil x Noruega: Haaland decide, seleção cai nas oitavas e decepciona em mais uma Copa

O Brasil controlou o início, desperdiçou a chance de abrir o placar e pagou caro. Na primeira etapa, Bruno Guimarães cobrou mal o pênalti conquistado por Matheus Cunha, Nyland defendeu com tranquilidade, e o goleiro norueguês ainda salvaria mais duas vezes antes do intervalo.
No segundo tempo, Ancelotti ousou com Neymar e Endrick: o jovem perdeu chance clara cara a cara com o goleiro, mas quem decidiu foi Haaland. Dois gols nos últimos dez minutos do tempo regulamentar, aos 34 e 44, para decretar a eliminação. Neymar descontou de pênalti nos acréscimos, mas era tarde demais.
Com a derrota por 2 a 1, o Brasil se despede da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, pior campanha desde 1990, quando caiu para a Argentina na mesma fase. A seleção segue sem vencer a Noruega na história: cinco confrontos, três derrotas e dois empates. Em 2030, completará 28 anos sem título mundial, o maior jejum do país no torneio.
Abaixo, veja a nota dos jogadores do Brasil na partida.