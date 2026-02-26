Getty
“Nós bebemos cerveja de verdade!” – Daniel Farke dá uma resposta hilária depois que Pep Guardiola disse aos jogadores do Manchester City para apreciarem coquetéis
A piada de Farke
Depois que o City diminuiu a diferença para o Arsenal ao vencer o Newcastle por 2 a 1, Guardiola disse aos repórteres que daria três dias de folga aos seus jogadores, durante os quais eles seriam incentivados a tomar alguns coquetéis.
O técnico do Leeds, Farke, que está preparando sua equipe para enfrentar o City neste fim de semana, disse: “Essa é a diferença entre os dois clubes, eles bebem daiquiris e caipirinhas, aqui bebemos cerveja de verdade!”
Ele acrescentou: “Estamos ansiosos por este jogo, enfrentando a equipe mais bem-sucedida dos últimos anos. Eles ganharam tudo, têm os melhores jogadores e o melhor técnico do mundo. É uma grande tarefa para nós, mas uma tarefa pela qual estamos ansiosos. É claro que somos os azarões, mas mostramos que podemos ter um desempenho comprometido. Temos a chance de ganhar alguns pontos.”
Sobre a evolução tática de Guardiola: “Pep está sempre evoluindo e se desenvolvendo, sempre à frente da curva. Quando todos se adaptam, ele muda novamente. Influenciou e inspirou o jogo. Ele é simplesmente o melhor. Provavelmente tem o melhor atacante do mundo, Erling Haaland, e sabe como usá-lo — o único que chega perto é Dominic Calvert-Lewin, é claro. Temos que garantir que ele não fique em uma posição perfeita para usar suas habilidades. Mas outros também podem marcar muitos gols, não apenas Erling Haaland.”
Farke impressionado com as contratações de janeiro
Farke foi questionado sobre as contratações do City em janeiro, com Antoine Semenyo e Marc Guehi se transferindo para o Etihad, o que deu um grande impulso ao clube na disputa pelo título da Premier League.
Sobre essas duas contratações, o técnico do Leeds acrescentou: “Ambos são jogadores de ponta, um dos melhores jogadores ofensivos e melhores zagueiros centrais desta liga. Isso melhora a variedade de opções, o que é importante para eles. É muito bom, mas aceitamos como está, temos que jogar com os dois e estamos focados no que podemos fazer.”
No entanto, ele acredita que o Leeds encontrou uma “fraqueza”.
“Temos dados para tudo e podemos até encontrar uma fraqueza no City. Vemos apenas vitórias atrás de vitórias no placar, eles estão no topo da tabela de classificação, Haaland com 22 gols, Semenyo com 13, mas graças a Deus ainda encontramos uma fraqueza”, acrescentou. “Se isso der mais confiança à minha equipe, vou mencionar, mas não vou interpretar demais. É importante ser realista, temos que garantir que vamos além, temos que ser super eficazes nas duas áreas e então talvez possamos fazer um jogo acirrado. Só teremos chance se fizermos um jogo histórico, por isso precisamos dos nossos torcedores, eles têm que nos levar adiante.”
'Monte Everest'
Farke levou o Norwich City à vitória sobre o City em Carrow Road, mas afirma que ainda é uma tarefa semelhante a escalar o “Monte Everest”.
Ele acrescentou: “Ainda é o Monte Everest. É muito raro ter um dia desses para criar algo mágico. Você tem que ter um desempenho acima da média e também precisa de um pouco de sorte para que o City não esteja em sua melhor forma. Preciso de uma atmosfera especial, com todo mundo animado no estádio. Temos que aproveitar nossas chances. Com o Norwich, marcamos quatro gols, fomos super eficientes, mas isso foi há muito tempo. Enfrentamos um time em grande forma, com jogadores de ponta. O melhor técnico, então ainda é o Monte Everest.”
O Leeds está atualmente em 15º lugar, seis pontos acima da zona de rebaixamento.
Farke acrescentou: “A confiança já é inigualável, mas o que ajudaria seria um ou três pontos. Ainda não é hora decisiva, mas ainda é um período importante, cada ponto a menos é crucial, então ganhar um ou três seria muito importante. Outra chance, nada a perder. Podemos apenas ganhar pontos, então estamos ansiosos por este jogo.”
O que vem a seguir?
O Leeds enfrenta o City neste fim de semana, antes do confronto com o Sunderland. Em seguida, enfrenta o antigo clube de Farke, o Norwich, na quinta rodada da FA Cup.
