“Nós bebemos cerveja de verdade!” – Daniel Farke dá uma resposta hilária depois que Pep Guardiola disse aos jogadores do Manchester City para apreciarem coquetéis

Depois que o City diminuiu a diferença para o Arsenal ao vencer o Newcastle por 2 a 1, Guardiola disse aos repórteres que daria três dias de folga aos seus jogadores, durante os quais eles seriam incentivados a tomar alguns coquetéis.

O técnico do Leeds, Farke, que está preparando sua equipe para enfrentar o City neste fim de semana, disse: “Essa é a diferença entre os dois clubes, eles bebem daiquiris e caipirinhas, aqui bebemos cerveja de verdade!”

Ele acrescentou: “Estamos ansiosos por este jogo, enfrentando a equipe mais bem-sucedida dos últimos anos. Eles ganharam tudo, têm os melhores jogadores e o melhor técnico do mundo. É uma grande tarefa para nós, mas uma tarefa pela qual estamos ansiosos. É claro que somos os azarões, mas mostramos que podemos ter um desempenho comprometido. Temos a chance de ganhar alguns pontos.”

Sobre a evolução tática de Guardiola: “Pep está sempre evoluindo e se desenvolvendo, sempre à frente da curva. Quando todos se adaptam, ele muda novamente. Influenciou e inspirou o jogo. Ele é simplesmente o melhor. Provavelmente tem o melhor atacante do mundo, Erling Haaland, e sabe como usá-lo — o único que chega perto é Dominic Calvert-Lewin, é claro. Temos que garantir que ele não fique em uma posição perfeita para usar suas habilidades. Mas outros também podem marcar muitos gols, não apenas Erling Haaland.”