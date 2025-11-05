"Ninguém chega perto deles" - Artilheiro do Manchester City, Erling Haaland rejeita comparações com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo feitas por Pep Guardiola
Haaland discorda de Guardiola
Apesar de se sentir lisonjeado com a comparação feita por Pep Guardiola, Erling Haaland preferiu deixar claro que não se vê no mesmo nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
“Não, de jeito nenhum!”, respondeu o atacante quando foi questionado sobre o assunto pelos repórteres. “Ninguém pode chegar perto deles dois, então não…”
Com humildade, ele completou: “Eu sou apenas o Erling, um norueguês que faz gols. Isso não vai mudar.”
- Getty Images Sport
Guardiola: “Claro que ele está no nível de Messi e Cristiano Ronaldo”
Após Haaland marcar duas vezes contra o Bournemouth, Guardiola rejeitou a ideia de que o Manchester City depende demais do atacante — mesmo com o norueguês sendo o único do elenco com mais de um gol na Premier League até aqui.
Para o técnico, é natural que jogadores como Haaland concentrem os gols, assim como acontecia com Messi e Cristiano Ronaldo.
“É assim quando você joga com Messi ou Ronaldo, a influência deles é enorme”, disse Guardiola. “Você viu os números desse cara? Claro que ele está nesse nível. Messi e Ronaldo fizeram isso por 15 anos, mas esse é o nível.”
Pep também destacou a mentalidade do camisa 9: “O primeiro gol, a forma como ele chuta a bola... ele pensa ‘vou marcar’. É incrível. Às vezes sou duro com ele, mas Haaland é muito aberto, quer aprender. Ele vive para os gols — e sem ele, seria difícil, para ser sincero.”
Haaland a caminho de mais de 60 gols
Haaland já quebrou o recorde de gols em uma única temporada da Premier League, com 36 na campanha 2022/23. No ritmo atual, com média de 1,3 gol por jogo, ele pode chegar a 49 gols na liga — algo que ninguém alcança na Inglaterra desde Jimmy Greaves, em 1961.
O recorde histórico pertence a Dixie Dean, do Everton, com 60 gols em 1927/28. E Haaland pode muito bem igualar ou superar essa marca.
Em todas as competições, sua média também é de 1,3 gol por jogo. Se o City avançar nas copas e na Champions, o atacante pode ultrapassar a marca dos 60 gols na temporada — algo que apenas Messi e CR7 fizeram nos anos de auge no Barcelona e no Real Madrid.
- Getty Images Sport
Desafios pela frente
Os próximos jogos prometem testar o faro de gol do norueguês. O City enfrenta o Borussia Dortmund, ex-clube de Haaland, nesta quarta-feira (05) pela Champions League, e depois encara Liverpool e Newcastle pela Premier League.
Na sequência, vem o Bayer Leverkusen na Champions e o Leeds United pelo Campeonato Inglês. Uma maratona que pode confirmar Haaland como o novo “monstro dos gols” da Europa.