"Ninguém chega perto deles" - Artilheiro do Manchester City, Erling Haaland rejeita comparações com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo feitas por Pep Guardiola

Após Haaland marcar duas vezes contra o Bournemouth, Guardiola rejeitou a ideia de que o Manchester City depende demais do atacante — mesmo com o norueguês sendo o único do elenco com mais de um gol na Premier League até aqui.

Para o técnico, é natural que jogadores como Haaland concentrem os gols, assim como acontecia com Messi e Cristiano Ronaldo.

“É assim quando você joga com Messi ou Ronaldo, a influência deles é enorme”, disse Guardiola. “Você viu os números desse cara? Claro que ele está nesse nível. Messi e Ronaldo fizeram isso por 15 anos, mas esse é o nível.”

Pep também destacou a mentalidade do camisa 9: “O primeiro gol, a forma como ele chuta a bola... ele pensa ‘vou marcar’. É incrível. Às vezes sou duro com ele, mas Haaland é muito aberto, quer aprender. Ele vive para os gols — e sem ele, seria difícil, para ser sincero.”