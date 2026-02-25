AFP
Nicolo Barella culpa pênalti “inventado” do Liverpool pela surpreendente eliminação precoce do Inter da Liga dos Campeões
O pesadelo norueguês do Inter
O jogador da seleção italiana continua convencido de que o Inter nunca deveria ter enfrentado o Bodo/Glimt nas eliminatórias da fase final. Se os resultados tivessem sido diferentes na fase de grupos, a equipe de Cristian Chivu teria passado direto por essa fase. Barella citou especificamente um pênalti polêmico concedido ao Liverpool em dezembro, que garantiu a vitória do time da Premier League e tirou do Inter um ponto crucial que o teria colocado entre os oito primeiros colocados.
Barella critica a arbitragem
Falando após a derrota para a equipe norueguesa, Barella, visivelmente frustrado, não se conteve. “Nós tentamos, mas eles foram melhores”, disse ele. “É irritante que tenhamos sido eliminados da fase de grupos por um ponto porque eles marcaram um pênalti inventado aos 90 minutos [contra o Liverpool] e, com isso, não ficamos entre os oito primeiros. Sem isso, teríamos evitado as duas partidas extras e a viagem à Noruega, mas essa é a nova Liga dos Campeões.”
O incidente em questão envolveu Florian Wirtz, que caiu sob pressão de Alessandro Bastoni. Embora a partida tenha continuado inicialmente, uma intervenção do VAR levou o árbitro ao monitor ao lado do campo, onde ele posteriormente marcou o pênalti. A decisão foi recebida com escárnio generalizado na época, e Barella acredita claramente que o efeito cascata daquele único apito levou diretamente à eliminação prematura do Inter da competição nesta semana.
Mkhitaryan e Capello juntam-se ao coro
Barella não é o único associado ao clube que se sentiu injustiçado pela decisão que favoreceu o Liverpool de Arne Slot. O meio-campista Henrikh Mkhitaryan ficou igualmente perplexo com a decisão quando ela aconteceu, afirmando: “Não sei como eles chegaram a uma penalidade que nunca existiu, mas isso é futebol. Não estamos felizes. Se você dá um pênalti como esse, então todo contato na área é pênalti.” A sensação de injustiça claramente fervilhou dentro do time por dois meses.
O lendário técnico Fabio Capello também se juntou às críticas ao processo do VAR durante a partida contra os Reds. A análise das imagens sugeriu que Wirtz pode ter caído após um contato mínimo, gerando um debate sobre o limite para a interferência do VAR. “Não entendo por que o VAR teve que intervir quando o árbitro viu tudo, a simulação óbvia de se jogar no chão”, disse o ex-técnico da Inglaterra Fabio Capello, ecoando as frustrações da diretoria do Inter.
A admissão honesta de Chivu
Enquanto seus jogadores se concentravam em ressentimentos do passado, o técnico do Inter, Cristian Chivu, estava mais focado nas falhas táticas da noite contra o Bodo/Glimt. O Nerazzurri teve dificuldades para romper uma defesa resistente e não teve a intensidade física necessária para enfrentar seus adversários. “Tentamos de todas as maneiras possíveis contra uma equipe que estava bem organizada em um bloco baixo, com dez jogadores atrás da bola”, disse Chivu. “Não conseguimos quebrar a defesa deles, e eles encontraram uma zona de conforto mental.”
O gigante italiano acabou sofrendo dois gols no segundo tempo, quando seus níveis de energia diminuíram, deixando-o com muito a fazer nos minutos finais. “Não tenho nada a reprovar aos jogadores – eles deram tudo com a energia que tinham, embora os adversários tivessem mais, especialmente no segundo tempo. Fizemos o nosso melhor, tentando abrir o jogo no primeiro tempo. No segundo, eles conseguiram criar oportunidades e marcaram dois gols. Há muita decepção porque tentamos avançar, mas, infelizmente, eles tinham mais energia. O Bodo é um time organizado que veio aqui para fazer o que tinha que fazer com determinação. Devemos parabenizá-los. Eles merecem avançar.”
