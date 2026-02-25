Nicolo Barella culpa pênalti “inventado” do Liverpool pela surpreendente eliminação precoce do Inter da Liga dos Campeões

Falando após a derrota para a equipe norueguesa, Barella, visivelmente frustrado, não se conteve. “Nós tentamos, mas eles foram melhores”, disse ele. “É irritante que tenhamos sido eliminados da fase de grupos por um ponto porque eles marcaram um pênalti inventado aos 90 minutos [contra o Liverpool] e, com isso, não ficamos entre os oito primeiros. Sem isso, teríamos evitado as duas partidas extras e a viagem à Noruega, mas essa é a nova Liga dos Campeões.”

O incidente em questão envolveu Florian Wirtz, que caiu sob pressão de Alessandro Bastoni. Embora a partida tenha continuado inicialmente, uma intervenção do VAR levou o árbitro ao monitor ao lado do campo, onde ele posteriormente marcou o pênalti. A decisão foi recebida com escárnio generalizado na época, e Barella acredita claramente que o efeito cascata daquele único apito levou diretamente à eliminação prematura do Inter da competição nesta semana.