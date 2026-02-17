Getty Images Sport
Nicolas Jackson pronto para regressar ao Chelsea, uma vez que o Bayern de Munique recusa-se a ativar a cláusula de compra do contrato de empréstimo
Jackson desempenha papel secundário no Bayern
De acordo com o The Times, Jackson deve voltar ao Chelsea em junho, pois não atingiu o número de jogos exigido pelo Bayern para acionar a cláusula de compra obrigatória, e é “improvável” que o líder da Bundesliga busque um acordo de transferência permanente separado.
O jogador de 24 anos precisa acumular 40 partidas e jogar pelo menos 45 minutos em cada uma delas, mas até agora só disputou 22 jogos pelo Bayern, atingindo a meta de minutos em apenas sete deles. A temporada de Jackson pelo clube também foi interrompida pela Copa Africana das Nações, já que ele disputou cinco jogos durante a campanha do Senegal rumo ao título.
Futuro incerto para o enigmático atacante
O Bayern pagou uma taxa de empréstimo de £ 14 milhões (US$ 19 milhões) por Jackson e teria que pagar mais £ 56 milhões (US$ 76 milhões) se ele atingisse sua meta de minutos, mas isso agora parece estar fora de questão. O atacante também estava na mira de clubes da Espanha e da Itália no verão passado, mas o Chelsea não descarta a possibilidade de mantê-lo, com Liam Rosenior substituindo Enzo Maresca como técnico em Stamford Bridge.
No entanto, Jackson marcou apenas cinco gols pelo Bayern até o momento e ainda há dúvidas se ele será capaz de manter um desempenho consistente no mais alto nível.
Kompany: Ele nos ajudou muito.
Apesar das dificuldades na Alemanha, Kompany insistiu que Jackson teve um impacto positivo. “Ele nos ajudou muito. É claro que, com Harry Kane no ataque, há um pouco de competição, e isso faz parte do jogo”, disse o técnico do Bayern em dezembro. “Então, como treinador, é um verdadeiro luxo ver como Nicolas está lidando com isso. O que muitas pessoas não veem é o que Nicolas faz nos treinos e sempre que entra em campo. Espero que ele continue aproveitando as chances que tiver.”
O que vem a seguir para Jackson?
Jackson, porém, permaneceu firmemente na sombra de Kane desde que voltou da Copa Africana das Nações. O jogador emprestado pelo Chelsea atuou apenas 37 minutos nos últimos quatro jogos do Bayern na Bundesliga, com seu último gol pelo clube ocorrendo em novembro. Resta saber se ele terá tempo de jogo quando o Bayern receber o Eintracht Frankfurt no sábado, com a equipe de Kompany atualmente seis pontos à frente do Borussia Dortmund na liderança da tabela da Bundesliga.
