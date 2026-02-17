Nicolas Jackson pronto para regressar ao Chelsea, uma vez que o Bayern de Munique recusa-se a ativar a cláusula de compra do contrato de empréstimo

De acordo com o The Times, Jackson deve voltar ao Chelsea em junho, pois não atingiu o número de jogos exigido pelo Bayern para acionar a cláusula de compra obrigatória, e é “improvável” que o líder da Bundesliga busque um acordo de transferência permanente separado.

O jogador de 24 anos precisa acumular 40 partidas e jogar pelo menos 45 minutos em cada uma delas, mas até agora só disputou 22 jogos pelo Bayern, atingindo a meta de minutos em apenas sete deles. A temporada de Jackson pelo clube também foi interrompida pela Copa Africana das Nações, já que ele disputou cinco jogos durante a campanha do Senegal rumo ao título.