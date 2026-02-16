Nico Williams sofreu uma lesão grave e o astro do Athletic Club ficará fora dos gramados por tempo indeterminado devido a um problema complicado de pubalgia

A gravidade da situação foi ainda mais destacada pelo irmão do jogador, Inaki, que revelou o impacto emocional e físico que a lesão causou. Falando após a partida contra o Oviedo, o irmão mais velho de Williams não escondeu as dificuldades que Nico tem enfrentado nos bastidores. “Ele está mal, vem sentindo desconforto desde setembro... É verdade que, com o púbis, alguns dias você está muito bem e no dia seguinte está mal. Eu já havia comentado na semana passada que ele me disse que estava começando a ver a luz... E agora parece que ele deu dois ou três passos para trás”, confessou Inaki.

Estatisticamente, o impacto da lesão na temporada de Nico é inegável. Embora tenha participado de 26 partidas em todas as competições, ele só esteve em condições de jogar 18 delas, e sua influência diminuiu significativamente em comparação com sua excelente forma na temporada passada. Seu tempo total em campo, de 1.728 minutos, é quase 1.200 minutos a menos que o de seu companheiro de equipe Mikel Jauregizar, ilustrando quanto tempo o ala passou na sala de tratamento ou no banco como medida de precaução. Inaki acrescentou que “ele estava começando a ver a luz, e agora parece que deu dois ou três passos para trás”, já que a recaída forçou o clube a buscar soluções não cirúrgicas mais agressivas.