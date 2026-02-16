Getty Images
Nico Williams sofreu uma lesão grave e o astro do Athletic Club ficará fora dos gramados por tempo indeterminado devido a um problema complicado de pubalgia
Apesar das tentativas de controlar a lesão através de uma combinação de treinos personalizados e minutos controlados, o clube decidiu finalmente retirar o jogador de 23 anos de ação depois de ele ter falhado a recente vitória na Liga.
A situação chegou a um ponto crítico tanto para o jogador quanto para a comissão técnica. Após o confronto no Carlos Tartiere, o técnico do Athletic, Ernesto Valverde, deixou clara sua posição sobre o estado físico deteriorado do ala. “Nico tem problemas e não está 100%. Não podemos continuar assim. Continuamos trabalhando em diferentes opções, alternando tratamento e competição, e se ele não se recuperar, estamos considerando deixá-lo descansar por algumas semanas para fortalecer a área afetada”, explicou o ex-técnico do Barcelona. Consequentemente, o jogador iniciou oficialmente um plano de tratamento especializado e reforçado, envolvendo especialistas externos para tratar a causa raiz da dor.
Inaki Williams fala sobre o “inferno das lesões” do irmão
A gravidade da situação foi ainda mais destacada pelo irmão do jogador, Inaki, que revelou o impacto emocional e físico que a lesão causou. Falando após a partida contra o Oviedo, o irmão mais velho de Williams não escondeu as dificuldades que Nico tem enfrentado nos bastidores. “Ele está mal, vem sentindo desconforto desde setembro... É verdade que, com o púbis, alguns dias você está muito bem e no dia seguinte está mal. Eu já havia comentado na semana passada que ele me disse que estava começando a ver a luz... E agora parece que ele deu dois ou três passos para trás”, confessou Inaki.
Estatisticamente, o impacto da lesão na temporada de Nico é inegável. Embora tenha participado de 26 partidas em todas as competições, ele só esteve em condições de jogar 18 delas, e sua influência diminuiu significativamente em comparação com sua excelente forma na temporada passada. Seu tempo total em campo, de 1.728 minutos, é quase 1.200 minutos a menos que o de seu companheiro de equipe Mikel Jauregizar, ilustrando quanto tempo o ala passou na sala de tratamento ou no banco como medida de precaução. Inaki acrescentou que “ele estava começando a ver a luz, e agora parece que deu dois ou três passos para trás”, já que a recaída forçou o clube a buscar soluções não cirúrgicas mais agressivas.
Sonhos da Copa do Mundo sob séria ameaça
O momento dessa “lesão terrível” não poderia ser pior, com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando. Agora, cresce o temor de que, se esse tratamento conservador falhar, Nico possa ter que recorrer à cirurgia, o que quase certamente encerraria sua temporada e possivelmente o tiraria do torneio na América do Norte. Relatos sugerem que a cirurgia exigiria uma recuperação de pelo menos dois meses, mas poderia se estender por três ou quatro meses, não deixando tempo para ele recuperar a forma física antes do início da competição em junho. O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, estará acompanhando de perto, já que Williams continua sendo um pilar fundamental do ataque da seleção nacional.
O diretor de futebol do Athletic Club, Mikel Gonzalez, delineou recentemente o delicado roteiro que o clube está seguindo para evitar a mesa de operação. No início deste mês, Gonzalez afirmou: “Continuamos trabalhando em diferentes opções e, se ele não se recuperar, avaliaremos a possibilidade de interromper por algumas semanas para insistir no tratamento de reforço abdominal”. Essa pausa já começou oficialmente. Embora o clube não tenha divulgado um prazo para seu retorno, fontes próximas à equipe médica sugerem que ele ficará fora por no mínimo quatro semanas, o que o torna uma grande dúvida para a próxima semifinal da Copa del Rey contra o Real Sociedad.
O dilema cirúrgico em San Mamés
Optar por não realizar a cirurgia é um risco calculado para o time basco. O consenso médico moderno geralmente se inclina a não operar a pubalgia em jogadores explosivos, pois isso pode levar à perda permanente da velocidade e aceleração que tornam Nico uma ameaça tão letal na lateral. A hierarquia médica do clube permanece firme em que uma operação não garante uma recuperação de 100% e deixaria seu valioso ativo fora de ação por três a seis meses.
Por enquanto, os torcedores do San Mamés devem esperar e torcer para que esse período de repouso total e fortalecimento do núcleo muscular possa finalmente resolver o problema. O clube não está sob pressão para apressar seu retorno, com Inaki sugerindo que a programação atual da equipe oferece uma janela para a paciência. No entanto, sem um prazo definitivo para sua disponibilidade para os jogos mais importantes da temporada, a incerteza continua pairando sobre Bilbao. O Athletic terá que aprender a viver sem sua chama mais dinâmica, enquanto Nico luta para salvar sua temporada e seus sonhos de disputar a Copa do Mundo.
