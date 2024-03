O craque brasileiro afirmou que torcia para o alviverde quando criança, mas que tudo mudou quando foi para as categorias de base do Santos

Principal jogador da última geração brasileira de jogadores e o atleta mais valioso da história do futebol global, Neymar mantém uma afinidade especial com um clube brasileiro pelo qual foi revelado ao futebol, o Santos. Porém, não foi o time da baixada santista onde o atual número 10 do Al Hilal torcia quando criança. Abaixo, a GOAL detalha essa história.