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Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Neymar se recupera de gripe e está liberado para clássico entre Corinthians e Santos

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Camisa 10 foi preservado do último treino por conta de um quadro gripal, mas participou normalmente da atividade deste sábado e está à disposição de Cuca

Neymar está à disposição do Santos para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O atacante participou normalmente do treinamento realizado na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, e não apresentou limitações durante a atividade comandada pelo técnico Cuca.

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  • Treino sem limitação

    O camisa 10 havia sido preservado do trabalho da última sexta-feira por conta de um quadro gripal. Com a presença confirmada na última sessão antes do confronto, Neymar passa a ser opção para o treinador no duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    Depois do treinamento, a delegação santista deixou o CT Rei Pelé no início da tarde rumo à capital paulista, onde ficará concentrada para o confronto.

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    O provável Santos

    O técnico Cuca terá uma ausência importante no meio-campo. João Schmidt está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos e não poderá enfrentar o Corinthians. O restante da equipe será definido pelo treinador antes da partida.

    A tendência é que o Santos entre em campo com Gabriel Brazão no gol; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar formando a linha defensiva; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal no meio; e Neymar ao lado de Gabigol no setor ofensivo.

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