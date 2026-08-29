Neymar está à disposição do Santos para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O atacante participou normalmente do treinamento realizado na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, e não apresentou limitações durante a atividade comandada pelo técnico Cuca.
Neymar se recupera de gripe e está liberado para clássico entre Corinthians e Santos
Treino sem limitação
O camisa 10 havia sido preservado do trabalho da última sexta-feira por conta de um quadro gripal. Com a presença confirmada na última sessão antes do confronto, Neymar passa a ser opção para o treinador no duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois do treinamento, a delegação santista deixou o CT Rei Pelé no início da tarde rumo à capital paulista, onde ficará concentrada para o confronto.
- Getty Images Sport
O provável Santos
O técnico Cuca terá uma ausência importante no meio-campo. João Schmidt está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos e não poderá enfrentar o Corinthians. O restante da equipe será definido pelo treinador antes da partida.
A tendência é que o Santos entre em campo com Gabriel Brazão no gol; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar formando a linha defensiva; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal no meio; e Neymar ao lado de Gabigol no setor ofensivo.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.