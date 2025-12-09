+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Neymar(C)GettyImages
Thiago Fernandes e Raisa Simplicio

Neymar quer elenco competitivo para renovar com o Santos em 2026

Atacante gostaria de contratações de peso para permanecer na Vila Belmiro em 2026

Neymar pediu ao Santos um elenco competitivo para renovar o contrato para a próxima temporada. O atacante está disposto a seguir no clube em 2026, mas gostaria de contar com um elenco forte para a disputa de títulos, como soube a GOAL.

A maior preocupação do atacante é com a qualidade do plantel. O jogador de 33 anos não faz qualquer objeção em relação à questão financeira. O atleta pretende atuar ao lado de atletas que possam conduzir o Santos às conquistas no próximo ano.

O diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, é o responsável por tratar da renovação do atacante nos bastidores da Vila Belmiro. O clube gostaria de contar com o atleta até dezembro de 2026.

  • Neymar Brazil 2022getty

    Sonho de Copa do Mundo

    Neymar sonha em disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2026. O jogador não tem figurado entre os convocados de Carlo Ancelotti, mas acredita que é possível receber uma oportunidade na equipe nacional para o próximo ano. O camisa 10 santista crê que, com um time forte, ele pode realizar o desejo de disputar a competição pela seleção brasileira.

  • Santos v Vitoria - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Reforços

    O Santos avalia a contratação de jogadores no mercado da bola e está disposto a montar um plantel forte e competitivo para o próximo ano. Os possíveis reforços ainda são mantidos em sigilo, mas a diretoria quer atletas que consigam levar o time novamente às conquistas.

