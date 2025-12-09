Neymar quer elenco competitivo para renovar com o Santos em 2026

Neymar pediu ao Santos um elenco competitivo para renovar o contrato para a próxima temporada. O atacante está disposto a seguir no clube em 2026, mas gostaria de contar com um elenco forte para a disputa de títulos, como soube a GOAL.

A maior preocupação do atacante é com a qualidade do plantel. O jogador de 33 anos não faz qualquer objeção em relação à questão financeira. O atleta pretende atuar ao lado de atletas que possam conduzir o Santos às conquistas no próximo ano.

O diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, é o responsável por tratar da renovação do atacante nos bastidores da Vila Belmiro. O clube gostaria de contar com o atleta até dezembro de 2026.