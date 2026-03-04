AFP
Traduzido por
Neymar envia mensagem emocionante ao seu “irmãozinho” Rodrygo após lesão no ligamento cruzado anterior que tira o companheiro de equipe do Brasil da Copa do Mundo de 2026
O Real Madrid confirma diagnóstico devastador
A gravidade da situação ficou clara na manhã de terça-feira, quando o Los Blancos divulgou um relatório médico formal após exames extensivos. O comunicado do clube confirmou o pior cenário para o atacante de 25 anos: “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco externo da perna direita.” A lesão ocorreu apenas 11 minutos após sua entrada como substituto, aos 55 minutos do jogo contra o Getafe, marcando um final trágico para sua campanha nacional.
Rodrygo, que recentemente havia lutado contra uma tendinite, ficou visivelmente abalado quando seu joelho cedeu durante uma finta característica na lateral do campo. Apesar da dor intensa, ele conseguiu terminar a partida, mas os exames subsequentes revelaram um longo caminho para a recuperação, que normalmente leva de sete a nove meses. Esse prazo efetivamente acaba com qualquer esperança de ele representar o Brasil no cenário mundial neste verão, deixando um vazio significativo no ataque da seleção nacional, justamente quando ela se prepara para o grande evento global.
Neymar envia apoio sincero ao seu “herdeiro”
Recorrendo às redes sociais para apoiar seu “irmãozinho”, Neymar expressou sua profunda tristeza com a notícia, baseando-se em suas próprias experiências passadas com reabilitação de lesões de longa duração. Escrevendo no Instagram, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain disse: “Hoje é um dos dias mais tristes para mim. Quando soube da lesão, tudo passou diante dos meus olhos. Todo o sofrimento, toda a angústia e o medo de passar por essa lesão! Meu número 10, meu garoto, meu herdeiro (como eu te chamo), só peço uma coisa... 'cuide da sua cabeça', agora é hora de se cercar de todos que você ama... E como você disse, você não merecia passar por isso agora, mas quem somos nós para duvidar dos planos de Deus. Irmãozinho... FORÇA, tenho certeza de que você vai voltar voando. Eu te amo. Da mesma forma que você me apoiou, estarei aqui para você!”
Rodrygo respondeu especificamente à postagem de Neymar, dizendo: “Obrigado, meu ídolo! É muito difícil, mas Deus sabe todas as coisas. Estarei nas arquibancadas torcendo por todos vocês, como sempre! Amo vocês.”
Rodrygo fala sobre a decepção na Copa do Mundo
O próprio Rodrygo não escondeu suas emoções, compartilhando sua tristeza com os fãs em todo o mundo. Em uma atualização comovente, o astro do Real Madrid admitiu que esse era o cenário que ele mais temia em sua carreira. Rodrygo escreveu em seu Instagram: “Um dos piores dias da minha vida, como eu sempre temi essa lesão... talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente... Não sei se mereço isso, mas do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas eu vivi que também não merecia. Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, impedindo-me de fazer o que mais amo por um tempo. Estou fora do resto da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa para mim. Tudo o que posso fazer é ser forte como sempre, o que não é novidade.”
Apesar da decepção esmagadora de perder a Copa do Mundo, o atacante continuou grato pelo apoio recebido de seus colegas e torcedores. Referindo-se às mensagens que recebeu, Rodrygo acrescentou: “Obrigado a todos pelas orações, mensagens e carinho! Vocês são muito importantes para mim. Mesmo que este seja um momento muito difícil, prometo não parar por aqui. Acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis para viver e levar alegria a todos que confiam em mim. É só um até logo.”
- Getty Images Sport
Arbeloa e Ancelotti enfrentam crises táticas
As repercussões desta lesão são sentidas tanto no banco de reservas quanto em campo. O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, agora enfrenta um pesadelo na hora de escolher os titulares, já que seu time entra na reta final da temporada. Com Kylian Mbappé já fora de combate e Franco Mastantuono enfrentando uma suspensão, a perda de Rodrygo deixa o gigante espanhol com apenas Vinicius Júnior e Gonzalo García como principais opções de ataque para o próximo confronto contra o Celta Vigo. O momento é particularmente ruim, já que o Madrid tenta alcançar o rival Barcelona no topo da tabela. Para a seleção brasileira, Carlo Ancelotti agora deve conduzir a Copa do Mundo sem uma de suas forças ofensivas mais confiáveis. A Seleção costuma contar com a química entre Neymar, Rodrygo e Vinicius, mas agora o time terá que encontrar um novo equilíbrio nos Estados Unidos, Canadá e México.
Publicidade