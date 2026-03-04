Neymar envia mensagem emocionante ao seu “irmãozinho” Rodrygo após lesão no ligamento cruzado anterior que tira o companheiro de equipe do Brasil da Copa do Mundo de 2026

O próprio Rodrygo não escondeu suas emoções, compartilhando sua tristeza com os fãs em todo o mundo. Em uma atualização comovente, o astro do Real Madrid admitiu que esse era o cenário que ele mais temia em sua carreira. Rodrygo escreveu em seu Instagram: “Um dos piores dias da minha vida, como eu sempre temi essa lesão... talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente... Não sei se mereço isso, mas do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas eu vivi que também não merecia. Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, impedindo-me de fazer o que mais amo por um tempo. Estou fora do resto da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa para mim. Tudo o que posso fazer é ser forte como sempre, o que não é novidade.”

Apesar da decepção esmagadora de perder a Copa do Mundo, o atacante continuou grato pelo apoio recebido de seus colegas e torcedores. Referindo-se às mensagens que recebeu, Rodrygo acrescentou: “Obrigado a todos pelas orações, mensagens e carinho! Vocês são muito importantes para mim. Mesmo que este seja um momento muito difícil, prometo não parar por aqui. Acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis para viver e levar alegria a todos que confiam em mim. É só um até logo.”