Neymar é processado por seu ex-chef por turnos de 16 horas e supostas lesões durante a preparação de alimentos

De acordo com uma reportagem do veículo brasileiro Metropoles, que afirma ter visto os documentos judiciais, a chef tinha a tarefa de alimentar não apenas o jogador, mas também uma comitiva de até 150 amigos e associados diariamente. Essa enorme carga de trabalho supostamente a obrigava a fazer turnos de 16 horas, muito além do que ela havia concordado inicialmente quando assumiu o cargo em uma das luxuosas mansões do jogador no Rio de Janeiro.

Embora seu contrato inicial estipulasse que ela trabalharia das 7h às 17h de segunda a quinta-feira e das 7h às 16h às sextas-feiras, ela alega que a realidade era muito mais exigente. A chef teria afirmado que frequentemente trabalhava até as 23h ou meia-noite e, nos fins de semana, também observou que era frequentemente forçada a trabalhar durante sua hora de almoço legalmente obrigatória para atender às necessidades da casa.