Neymar critica Thiago Mendes após confusão em Santos x Vasco: “Sempre quer arrumar briga”

Na saída para o intervalo, Neymar falou sobre o episódio e demonstrou forte irritação com o volante vascaíno.

"Sempre ele que arruma confusão, quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito, é um babaca", afirmou o camisa 10.

O atacante ainda relembrou um episódio do passado: "Ele me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo", completou.