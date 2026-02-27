Goal.com
Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Neymar critica Thiago Mendes após confusão em Santos x Vasco: “Sempre quer arrumar briga”

Uma discussão acalorada entre Neymar e Thiago Mendes marcou o duelo entre Santos e Vasco na Vila Belmiro. O camisa 10 santista reclamou da postura do volante vascaíno e relembrou um episódio envolvendo os dois na França. No intervalo, o atacante não poupou críticas ao adversário e reacendeu a rivalidade que começou nos tempos de Paris Saint-Germain.

    Confusão esquenta o primeiro tempo na Vila

    O primeiro tempo de Santos x Vasco foi marcado por tensão dentro de campo. Neymar e Thiago Mendes protagonizaram um desentendimento após disputa de bola, iniciando um bate-boca que rapidamente mobilizou outros jogadores das duas equipes.

    A arbitragem precisou intervir para conter os ânimos, e ambos acabaram advertidos com cartão amarelo. O clima seguiu quente até o apito do intervalo, sob forte reação da torcida na Vila Belmiro.

  • Neymar dispara contra o adversário

    Na saída para o intervalo, Neymar falou sobre o episódio e demonstrou forte irritação com o volante vascaíno.

    "Sempre ele que arruma confusão, quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito, é um babaca", afirmou o camisa 10.

    O atacante ainda relembrou um episódio do passado: "Ele me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo", completou.

    Rivalidade começou na França

    O histórico entre os dois remonta a dezembro de 2020, em confronto entre PSG e Lyon, pelo Campeonato Francês. Na ocasião, Thiago Mendes acertou uma entrada dura em Neymar nos acréscimos da partida, prendendo o tornozelo esquerdo do atacante em um movimento de tesoura.

    Inicialmente advertido com cartão amarelo, o volante foi expulso após revisão do VAR e posteriormente suspenso por três partidas. Neymar sofreu entorse no tornozelo esquerdo e uma lesão com contusão óssea, retornando aos gramados apenas em janeiro de 2021. Depois do lance, Thiago Mendes publicou vídeo nas redes sociais pedindo desculpas ao atacante brasileiro.

