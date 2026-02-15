Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Al-Hilal v Al-Raed - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Neymar crava: "Quem não gosta de carnaval é maluco"

Craque deve voltar a campo para enfrentar o Velo Clube, pela última rodada do Paulistão, neste domingo, na Vila Belmiro

Prestes a voltar a jogar pelo Santos, Neymar brincou sobre a fama de gostar muito do Carnaval. Em stories publicado em seu Instagram na tarde deste sábado, o jogador apareceu dançando dentro do carro ao som de música, com legendas de festa.

O camisa 10 está recuperado da cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro, e pode voltar a atuar após ficar fora de dez jogos na temporada. O atacante já participa normalmente das atividades com o elenco há mais de uma semana e deve ganhar minutos caso seja utilizado.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Neymar CarnavalReprodução/Instagram

    Neymar "curtindo" a folia

    Enquanto intensifica a preparação física e técnica para o retorno, o jogador mostrou que também encontra espaço para leveza na rotina. “Quem não gosta de carnaval é maluco. Toma! Eu gosto mesmo!”, escreveu nas redes sociais, assumindo de vez a paixão pela folia.

    Nos vídeos, o atacante aparece animado, cantando e dançando nas dependências do clube, provando que, mesmo concentrado, mantém o bom humor. Se a maratona de jogos exige foco total, Neymar deixa claro que a energia do Carnaval também faz parte do pacote.

    Com a possível volta do camisa 10, o Santos ganha reforço importante em um momento decisivo da temporada. O confronto contra o Velo Clube pode definir o futuro do time no estadual, e marcar o recomeço de Neymar em 2026.

    A tendência é que o elenco receba folga na segunda-feira, o que pode abrir espaço para que o jogador aproveite a festa fora dos compromissos profissionais.

    Todos os jogos do Paulistão!Assine já!

    • Publicidade
  • Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir?

    A expectativa é que o craque seja relacionado para o duelo contra o Velo Clube, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida é decisiva para o Peixe, que ainda briga por uma vaga nas quartas de final.

Paulista
Santos crest
Santos
SAN
Velo Clube crest
Velo Clube
VCL
0