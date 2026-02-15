Neymar crava: "Quem não gosta de carnaval é maluco"

Prestes a voltar a jogar pelo Santos, Neymar brincou sobre a fama de gostar muito do Carnaval. Em stories publicado em seu Instagram na tarde deste sábado, o jogador apareceu dançando dentro do carro ao som de música, com legendas de festa.
O camisa 10 está recuperado da cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro, e pode voltar a atuar após ficar fora de dez jogos na temporada. O atacante já participa normalmente das atividades com o elenco há mais de uma semana e deve ganhar minutos caso seja utilizado.
