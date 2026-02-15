Neymar crava: "Quem não gosta de carnaval é maluco"

Enquanto intensifica a preparação física e técnica para o retorno, o jogador mostrou que também encontra espaço para leveza na rotina. “Quem não gosta de carnaval é maluco. Toma! Eu gosto mesmo!”, escreveu nas redes sociais, assumindo de vez a paixão pela folia.

Nos vídeos, o atacante aparece animado, cantando e dançando nas dependências do clube, provando que, mesmo concentrado, mantém o bom humor. Se a maratona de jogos exige foco total, Neymar deixa claro que a energia do Carnaval também faz parte do pacote.

Com a possível volta do camisa 10, o Santos ganha reforço importante em um momento decisivo da temporada. O confronto contra o Velo Clube pode definir o futuro do time no estadual, e marcar o recomeço de Neymar em 2026.

A tendência é que o elenco receba folga na segunda-feira, o que pode abrir espaço para que o jogador aproveite a festa fora dos compromissos profissionais.