Neymar comenta vídeo de IA que projeta sua última Copa do Mundo em 2030

No vídeo, um Neymar mais velho encontra sua versão infantil, vestindo um colete do Santos, e se apresenta como "você do futuro". Durante a conversa, o garoto pergunta em qual idade conquistou sua primeira Copa do Mundo, mas recebe uma resposta frustrante.

O Neymar adulto explica que fez tudo o que estava ao seu alcance, mas não conseguiu levantar o troféu mais importante do futebol. Em seguida, faz um pedido à sua versão mais jovem: saber se ainda vale a pena tentar conquistar o Mundial em mais uma oportunidade.

Na sequência, uma terceira versão do atacante surge na cena segurando uma taça da Copa do Mundo com a inscrição "2030", indicando um futuro alternativo em que o título finalmente é conquistado. O vídeo termina com a resposta positiva do menino, que incentiva a tentativa de disputar mais um Mundial.