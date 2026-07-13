Neymar chamou a atenção nas redes sociais ao reagir a um vídeo criado com inteligência artificial que imagina um possível retorno do atacante para disputar a Copa do Mundo de 2030. A publicação, compartilhada pelo perfil "Nerd Soul AI" no Instagram, viralizou ao apresentar uma história fictícia envolvendo diferentes versões do camisa 10 da seleção brasileira.
Neymar comenta vídeo de IA que projeta sua última Copa do Mundo em 2030
A publicação
No vídeo, um Neymar mais velho encontra sua versão infantil, vestindo um colete do Santos, e se apresenta como "você do futuro". Durante a conversa, o garoto pergunta em qual idade conquistou sua primeira Copa do Mundo, mas recebe uma resposta frustrante.
O Neymar adulto explica que fez tudo o que estava ao seu alcance, mas não conseguiu levantar o troféu mais importante do futebol. Em seguida, faz um pedido à sua versão mais jovem: saber se ainda vale a pena tentar conquistar o Mundial em mais uma oportunidade.
Na sequência, uma terceira versão do atacante surge na cena segurando uma taça da Copa do Mundo com a inscrição "2030", indicando um futuro alternativo em que o título finalmente é conquistado. O vídeo termina com a resposta positiva do menino, que incentiva a tentativa de disputar mais um Mundial.
A reação de Neymar
A publicação ganhou grande repercussão e também chamou a atenção do próprio Neymar. O atacante comentou o vídeo com três emojis emocionados, gesto que rapidamente passou a ser compartilhado pelos torcedores.
A interação acontece poucos dias depois de o camisa 10 indicar que sua trajetória na seleção brasileira pode ter chegado ao fim. Após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar afirmou que acreditava ter encerrado seu ciclo vestindo a camisa da seleção.
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