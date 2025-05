Neymar, Casemiro e os jogadores que podem ser a base da seleção brasileira de Carlo Ancelotti

O italiano será o técnico do Brasil entre 2025 e 2026 e terá a missão de conduzir a amarelinha de volta ao título de uma Copa do Mundo

Carlo Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira na missão de guiar a Canarinho ao sexto título mundial, encerrando um longo jejum de 24 anos do Brasil sem levantar o maior dos títulos do futebol. O italiano é um longo admirador do futebol tupiniquim e já trabalhou com inúmeros dos nossos maiores craques nas últimas décadas.

Em seu último trabalho no Real Madrid, Ancelotti ajudou Vinícius Júnior a dar o salto necessário de joia para craque – ao ponto de ser eleito melhor jogador do mundo pela FIFA de 2024 – e também esteve ao lado de Rodrygo, Éder Militão e até mesmo Endrick. Ou seja: trabalhar com brasileiros nunca foi novidade para ele – no passado, no presente e, agora, também no futuro.

Mas com o Brasil estagnado e sem evolução desde a queda nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, para a Croácia, tendo passado este período sem nenhum tipo de projeto esportivo e imerso no caos da CBF, Ancelotti também representa uma solução rápida. Ou seja, terá que formar uma base rapidamente e, diante de tamanha urgência, não fique surpreso em ver alguns nomes de confiança do italiano retornando à seleção brasileira.