Neymar avança na recuperação, trabalha com bola e ganha sinal verde de Ancelotti

Neymar está cada vez mais perto de voltar aos gramados pela seleção brasileira. Recuperando-se de uma lesão na panturrilha direita sofrida há cerca de um mês, o camisa 10 permaneceu em Nova Jersey enquanto o restante da delegação viajou para a Filadélfia, onde o Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Fora da partida, o atacante aproveitou o período para intensificar sua recuperação. Enquanto os jogadores receberam folga após o compromisso, Neymar seguiu trabalhando normalmente no centro de treinamento da seleção.

Ao lado de Alex Sandro, outro atleta em processo de recuperação, o craque participou de atividades no gramado do CT de Columbia Park neste sábado (20). O trabalho faz parte da etapa final do cronograma elaborado pelo departamento médico da CBF em conjunto com a comissão técnica.

Usando chuteiras durante toda a atividade, Neymar alternou exercícios físicos com ações técnicas envolvendo bola, incluindo passes, conduções, finalizações e mudanças de direção. A meta agora é recuperar o condicionamento ideal para voltar a competir em alto nível.