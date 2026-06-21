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Neymar Treino BrasilReprodução/CBF
Luis Felipe Gonçalves

Neymar avança na recuperação, trabalha com bola e ganha sinal verde de Ancelotti

Neymar
Brasil
C. Ancelotti
Escócia x Brasil
Escócia
Copa do Mundo

Ainda sem atuar na Copa do Mundo, atacante segue evolução física em Nova Jersey e pode reaparecer na última rodada da fase de grupos

Neymar está cada vez mais perto de voltar aos gramados pela seleção brasileira. Recuperando-se de uma lesão na panturrilha direita sofrida há cerca de um mês, o camisa 10 permaneceu em Nova Jersey enquanto o restante da delegação viajou para a Filadélfia, onde o Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Fora da partida, o atacante aproveitou o período para intensificar sua recuperação. Enquanto os jogadores receberam folga após o compromisso, Neymar seguiu trabalhando normalmente no centro de treinamento da seleção.

Ao lado de Alex Sandro, outro atleta em processo de recuperação, o craque participou de atividades no gramado do CT de Columbia Park neste sábado (20). O trabalho faz parte da etapa final do cronograma elaborado pelo departamento médico da CBF em conjunto com a comissão técnica.

Usando chuteiras durante toda a atividade, Neymar alternou exercícios físicos com ações técnicas envolvendo bola, incluindo passes, conduções, finalizações e mudanças de direção. A meta agora é recuperar o condicionamento ideal para voltar a competir em alto nível.

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  • Neymar Treino BrasilReprodução/CBF

    Rotina acelerada

    Sem entrar em campo desde o início da Copa, Neymar manteve sua rotina de recuperação ao longo do dia. Imagens divulgadas pela CBF mostraram o atacante realizando trabalhos físicos na academia e exercícios técnicos no gramado ao lado de Alex Sandro.

    Durante a atividade, o camisa 10 recebeu a visita de Carlo Ancelotti. O treinador acompanhou parte do treinamento, conversou com o jogador e demonstrou otimismo em relação à sua evolução.

    Enquanto o elenco cumpria uma programação mais leve após a vitória sobre o Haiti, Neymar seguiu em ritmo acelerado. Além dos exercícios em campo, o atacante vem realizando sessões complementares na academia do hotel e do CT, acompanhado pelos preparadores físicos Cristiano Nunes e Mino Fulco.

    A estratégia da comissão é aproveitar cada etapa da recuperação sem apressar o retorno, mas o avanço apresentado nos últimos dias aumentou a confiança de todos os envolvidos.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti esperando seu retorno

    Carlo Ancelotti acredita que Neymar estará à disposição para a partida contra a Escócia, marcada para a próxima quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    "Sim. Neymar vai treinar individualmente e depois estará com a equipe. A expectativa é que esteja preparado para o jogo contra a Escócia", afirmou o treinador.

    O retorno marcaria um momento especial para o camisa 10. Neymar não atua pela seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.

    Desde então, o Brasil precisou se reinventar sem sua principal referência técnica. Agora, a comissão técnica trabalha com cautela para evitar qualquer risco de recaída. A prioridade é ter o atacante em plenas condições físicas para a fase eliminatória do torneio.

    Caso responda bem aos próximos treinamentos, Neymar pode ganhar alguns minutos diante da Escócia. A tendência, porém, é que o planejamento esteja voltado principalmente para o mata-mata, que começa para o Brasil a partir do dia 29 de junho.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    Duelo importante contra a Escócia

    A vitória sobre o Haiti colocou o Brasil na liderança do Grupo C. A equipe soma os mesmos quatro pontos do Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols.

    A definição da primeira colocação acontecerá na última rodada. Enquanto os brasileiros enfrentam a Escócia, os marroquinos medem forças com o Haiti.

    Garantir a liderança pode ser decisivo para o caminho da seleção no mata-mata. Dependendo da posição final, o cruzamento na fase seguinte muda consideravelmente.

    O compromisso final do Brasil na fase de grupos será na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami.

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