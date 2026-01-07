Neymar apresenta coleção de veículos com direito a réplica do batmóvel

Neymar nunca escondeu seu estilo de vida luxuoso, mas sua mais recente aquisição elevou sua predileção por brinquedos de luxo a um nível cinematográfico. O atacante de 33 anos usou o Instagram esta semana para exibir algo que parece mais uma cena de um filme de Hollywood do que a garagem de um jogador de futebol.

Nas imagens, o camisa 10 do Santos aparece orgulhosamente ao lado de três veículos totalmente pretos que formam a peça central de sua coleção de carros. A mais recente aquisição é uma réplica fiel do Batmóvel, um veículo com um design tão agressivo que parece pronto para o combate em vez de para o dia a dia.

Neymar legendou a publicação com uma mensagem simples, mas reveladora: "Sonhos podem se tornar realidade". Para o brasileiro, possuir o veículo é a realização de uma longa obsessão pelo personagem da DC Comics, mesmo que a compra venha com uma desvantagem prática significativa. Apesar de custar uma quantia milionária, o carro não é homologado para uso em vias públicas. Suas dimensões, semelhantes às de um tanque, e a falta de itens de segurança padrão impedem seu registro para circulação, tornando-o uma peça de exibição de R$9 milhões que deve permanecer estritamente em propriedade privada.