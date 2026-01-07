+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
GFX Neymar batmobileinstagram/neymarjr
Peter McVitie

Neymar apresenta coleção de veículos com direito a réplica do batmóvel

Conhecido por transformar luxo em espetáculo, Neymar voltou a chamar atenção fora dos gramados com mais uma demonstração de extravagância. Entre itens exclusivos, referências ao universo dos super-heróis e aquisições fora do padrão, o brasileiro ampliou uma coleção que impressiona tanto pelo valor quanto pela ousadia, e que dificilmente passa despercebida.

Neymar exibiu sua mais recente aquisição extravagante nas redes sociais, revelando um Batmóvel personalizado avaliado em R$9,4 milhões, que ele sequer pode dirigir na rua. O craque brasileiro, que se declara fã de super-heróis, estacionou o veículo imponente ao lado de seu helicóptero temático do Batman, avaliado em R$72,6 milhões, e de seu jato particular, avaliado em R$270 milhões aproximadamente, para completar uma coleção impressionante que vale mais de 350 milhões de reais.

  • A garagem de um super-herói

    Neymar nunca escondeu seu estilo de vida luxuoso, mas sua mais recente aquisição elevou sua predileção por brinquedos de luxo a um nível cinematográfico. O atacante de 33 anos usou o Instagram esta semana para exibir algo que parece mais uma cena de um filme de Hollywood do que a garagem de um jogador de futebol.

    Nas imagens, o camisa 10 do Santos aparece orgulhosamente ao lado de três veículos totalmente pretos que formam a peça central de sua coleção de carros. A mais recente aquisição é uma réplica fiel do Batmóvel, um veículo com um design tão agressivo que parece pronto para o combate em vez de para o dia a dia.

    Neymar legendou a publicação com uma mensagem simples, mas reveladora: "Sonhos podem se tornar realidade". Para o brasileiro, possuir o veículo é a realização de uma longa obsessão pelo personagem da DC Comics, mesmo que a compra venha com uma desvantagem prática significativa. Apesar de custar uma quantia milionária, o carro não é homologado para uso em vias públicas. Suas dimensões, semelhantes às de um tanque, e a falta de itens de segurança padrão impedem seu registro para circulação, tornando-o uma peça de exibição de R$9 milhões que deve permanecer estritamente em propriedade privada.

  • Três anos em produção

    O Batmóvel não foi uma simples compra em uma concessionária. Trata-se de uma obra de engenharia personalizada que exigiu um esforço monumental para ser concretizada. Segundo relatos, o veículo foi transferido do Museu de Carros dos Sonhos, perto de São Paulo, para a garagem particular de Neymar.

    A construção do veículo foi um trabalho feito com paixão, envolvendo uma equipe de 50 pessoas que trabalharam durante três anos para concluir o projeto. Cada detalhe foi meticulosamente elaborado para replicar a estética ameaçadora do carro do Cavaleiro das Trevas, garantindo que ele se destaque mesmo em uma garagem repleta de supercarros.

    Esta última aquisição é apenas o toque final em uma seção específica de seus bens com o tema "Batman". Estacionado ao lado do carro na foto publicada nas redes sociais estava seu "Batcóptero" personalizado. O helicóptero é uma maravilha da aviação, avaliado em cerca de R$72 milhões. Ele apresenta costuras internas personalizadas e logotipos inspirados no super-herói, garantindo que ele sobrevoe os céus do Brasil com o devido estilo.

    Completando o trio está seu jato particular Dassault Falcon 900LX. Avaliado em aproximadamente R$270 milhões, a aeronave é seu principal meio de transporte para viagens internacionais de longa distância. Juntos, esses três veículos representam um investimento de quase 350 milhões de reais.

  • A dedicação de um fanático

    O amor de Neymar pelo Batman é bem conhecido. Ele frequentemente comemora gols com gestos que fazem referência ao personagem e tem uma tatuagem do super-herói nas costas. Em 2022, sua paixão pelo filme o levou a desfilar no tapete vermelho da estreia parisiense de Batman, onde foi fotografado ao lado dos atores principais Robert Pattinson e Zoë Kravitz.

    Embora a "frota de carros" roube a cena, o restante da coleção de Neymar continua impressionante. O atacante possui uma incrível variedade de veículos de luxo para viagens mais convencionais. No ano passado, ele comprou um Rolls-Royce Ghost por mais de R$2 milhões. Sua garagem também abriga, segundo relatos, um Bentley Continental GT, um Aston Martin DBX, um Lamborghini Huracán, um Mercedes Classe G e um raro Maserati MC12.

  • FBL-BRA-SANTOS-CRUZEIROAFP

    Financiado por milhões sauditas

    O poderio financeiro necessário para montar uma coleção desse porte aumentou significativamente durante sua passagem pela Liga Profissional Saudita. Neymar se juntou ao Al-Hilal em 2023 com um contrato que remodelou o cenário dos ganhos no futebol.

    Embora sua passagem pelo Oriente Médio tenha sido marcada por uma grave lesão no joelho que o limitou a apenas sete partidas, ele continuou a ganhar a impressionante quantia de R$18 milhões por semana. Ao longo de sua estadia de um ano e meio, ele teria embolsado um total de R$1,4 bilhão, aproximadamente. 

    Desde então, Neymar aceitou uma redução salarial significativa para retornar ao Santos, clube de sua infância, em 2025. No entanto, com um patrimônio líquido estimado em mais de R$2,4 bilhões, o astro brasileiro continua sendo um dos atletas mais ricos do planeta, com renda disponível mais do que suficiente para transformar seus sonhos de infância em realidade.

