Neymar apresenta coleção de veículos com direito a réplica do batmóvel

Neymar exibiu sua mais recente aquisição extravagante nas redes sociais, revelando um Batmóvel personalizado avaliado em R$9,4 milhões, que ele sequer pode dirigir na rua. O craque brasileiro, que se declara fã de super-heróis, estacionou o veículo imponente ao lado de seu helicóptero temático do Batman, avaliado em R$72,6 milhões, e de seu jato particular, avaliado em R$270 milhões aproximadamente, para completar uma coleção impressionante que vale mais de 350 milhões de reais.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢