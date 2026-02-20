Getty
Traduzido por
Neymar admite que pode se aposentar do futebol ESTE ANO em meio a uma série de lesões e na tentativa de integrar a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026
Neymar foi submetido a uma cirurgia no joelho em dezembro de 2025.
Neymar tem agora 34 anos e tem tido cada vez mais dificuldade em evitar a mesa de tratamento. Em dezembro de 2025, foi submetido a mais uma cirurgia devido a um problema crônico no joelho, tendo anteriormente perdido um ano de atividade devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior.
Ele voltou a jogar pelo Santos, retornando às suas raízes na América do Sul, e está curtindo o futebol novamente — com uma extensão de contrato acordada até o final do ano.
- Getty
Neymar se aposentará no final de 2026?
Ser convocado novamente para a seleção brasileira é uma prioridade para o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain, que não representa a Seleção desde outubro de 2023, e as decisões sobre por quanto tempo ele jogará só serão tomadas depois que outra tentativa de conquistar o tão sonhado título da Copa do Mundo for feita.
Neymar disse à CazeTV: “Não sei o que o futuro me reserva. É possível que em dezembro eu queira me aposentar. Estou vivendo um dia de cada vez. Este ano é crucial, não só para o Santos, mas também para a seleção brasileira e para mim.”
Neymar confiante de que sua forma física foi recuperada
O talentoso craque acrescentou sobre seus esforços contínuos para recuperar a forma física e a precisão: “Eu queria voltar 100% nesta temporada, e foi por isso que fiquei de fora em alguns jogos. Sei que muitas pessoas estão falando todo tipo de coisa e não entendem a realidade do dia a dia, mas tenho que encarar isso.
O Santos elaborou um excelente plano a esse respeito. É claro que eu queria voltar para ajudar meu time, mas, no final, preferi descansar para poder voltar 100%, sem dor, sem medo e em plena forma.
Consegui voltar bem na última partida. Estou feliz e aliviado por estar de volta um pouco mais forte do que antes. Obviamente, preciso recuperar meu ritmo, mas com perseverança vou chegar a 100%. Estou dando um passo de cada vez. Não sei o que o futuro reserva; meus instintos decidirão. Um dia de cada vez.”
- Getty Images
Neymar fará parte da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026?
Neymar é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, com 79 gols marcados, e disputou 128 partidas pela seleção desde que estreou na equipe principal em 2010. Carlo Ancelotti desafiou o ícone moderno a conquistar um lugar em seus planos atuais.
O vencedor da Copa do Mundo, Kleberson, que conquistou o título mundial em 2002, acredita que Neymar deve fazer parte da seleção brasileira neste verão. Ele disse ao GOAL, quando questionado sobre sua opinião sobre o acalorado debate que continua em torno do imprevisível camisa 10: “Eu realmente quero ver Neymar na Copa do Mundo. Em termos de condicionamento físico, ele está realmente atrás de todos agora, devido às lesões e ao fato de que, no ano passado, ele não teve muitos minutos em campo.
“Com o talento que esse garoto tem, assim que ele começar a se sentir bem, recuperar a boa forma física, provavelmente poderá ajudar muito. Ele não chegará à Copa do Mundo com 100% de sua forma física, mas quando a Copa do Mundo começar, especialmente da forma como está agora, ele poderá ter um bom desempenho, porque é o jogador mais talentoso que temos no Brasil. Outros estão em um bom nível, mas ninguém consegue fazer o que esse garoto faz.
“Ele precisa atingir um bom nível de condicionamento físico, jogar minutos e permanecer em campo. Quando olho para todos os jogadores brasileiros, ninguém é como ele. Ok, podemos falar sobre Vini Junior, Raphinha ou Estêvão, mas as coisas que Neymar consegue fazer com a bola tornam assustador marcá-lo. Neymar é o jogador mais próximo de Ronaldinho que já vi.”
O Brasil foi colocado no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção estreará sua campanha em busca da glória máxima contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em 13 de junho, antes de enfrentar o Haiti e a Escócia, respectivamente, na Filadélfia e em Miami.
Publicidade