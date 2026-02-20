Neymar admite que pode se aposentar do futebol ESTE ANO em meio a uma série de lesões e na tentativa de integrar a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Neymar é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, com 79 gols marcados, e disputou 128 partidas pela seleção desde que estreou na equipe principal em 2010. Carlo Ancelotti desafiou o ícone moderno a conquistar um lugar em seus planos atuais.

O vencedor da Copa do Mundo, Kleberson, que conquistou o título mundial em 2002, acredita que Neymar deve fazer parte da seleção brasileira neste verão. Ele disse ao GOAL, quando questionado sobre sua opinião sobre o acalorado debate que continua em torno do imprevisível camisa 10: “Eu realmente quero ver Neymar na Copa do Mundo. Em termos de condicionamento físico, ele está realmente atrás de todos agora, devido às lesões e ao fato de que, no ano passado, ele não teve muitos minutos em campo.

“Com o talento que esse garoto tem, assim que ele começar a se sentir bem, recuperar a boa forma física, provavelmente poderá ajudar muito. Ele não chegará à Copa do Mundo com 100% de sua forma física, mas quando a Copa do Mundo começar, especialmente da forma como está agora, ele poderá ter um bom desempenho, porque é o jogador mais talentoso que temos no Brasil. Outros estão em um bom nível, mas ninguém consegue fazer o que esse garoto faz.

“Ele precisa atingir um bom nível de condicionamento físico, jogar minutos e permanecer em campo. Quando olho para todos os jogadores brasileiros, ninguém é como ele. Ok, podemos falar sobre Vini Junior, Raphinha ou Estêvão, mas as coisas que Neymar consegue fazer com a bola tornam assustador marcá-lo. Neymar é o jogador mais próximo de Ronaldinho que já vi.”

O Brasil foi colocado no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção estreará sua campanha em busca da glória máxima contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em 13 de junho, antes de enfrentar o Haiti e a Escócia, respectivamente, na Filadélfia e em Miami.