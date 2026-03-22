Newcastle x Sunderland: briga entre torcidas e confrontos violentos fora do St. James' Park antes do clássico VÍDEO

Luke Edwards, do Telegraph, publicou algumas imagens das cenas violentas: “Houve confrontos nas proximidades do St James’ Park. Pequenos grupos de torcedores do Sunderland se afastaram da escolta policial e atravessaram um grande grupo de torcedores do Newcastle. E, como era de se esperar, foram agredidos”.

Craig Hope, do Mirror, relatou, por sua vez, que algumas das pessoas envolvidas nos confrontos precisaram de atendimento médico: “Confrontos fora do St James’ Park. Um torcedor parecia estar em estado grave. Ele recebeu reanimação cardiopulmonar antes de ser levado embora. Isso não está certo”.

Segundo o Daily Mail: “A maioria dos torcedores do Sunderland seguiu para o estádio a partir da estação ferroviária de Newcastle escoltada pela polícia, mas as forças de segurança tiveram que trabalhar arduamente para manter as duas torcidas separadas. Enquanto os torcedores do Newcastle se reuniam do lado de fora do Sandman Hotel, localizado bem nas portas do estádio, o primeiro grupo de torcedores do Sunderland conseguiu passar sem problemas, embora latas e garrafas tenham sido atiradas contra eles. No entanto, um segundo grupo de torcedores não teve a mesma sorte, sendo agredido com socos e objetos arremessados após terem hasteado uma bandeira do Sunderland enquanto atravessavam a área”.