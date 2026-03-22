Os dois rivais históricos se enfrentam novamente na Premier League, e já se previa, nos últimos dias, que o clima estaria tenso e com risco de confrontos. Em jogo nesta partida, de fato, não estão apenas pontos valiosos para a corrida dos Magpies por uma vaga europeia e para a luta dos Black Cats em se distanciar da zona de rebaixamento e sonhar com a Europa, mas também, e sobretudo, a liderança local. Justamente por isso, do lado de fora do estádio, alguns torcedores se deixaram levar pelo ânimo e chegaram a entrar em confronto.
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Newcastle x Sunderland: briga entre torcidas e confrontos violentos fora do St. James' Park antes do clássico VÍDEO
ÔNIBUS DO SUNDERLAND É ATACADO
Na partida de ida, em novembro, o Sunderland venceu por 1 a 0, com um gol contra de Nick Woltemade que decidiu uma partida muito disputada no Stadium of Light. Os torcedores dos Magpies não esqueceram, mas o primeiro confronto não ocorreu entre torcedores, e sim contra o ônibus da equipe visitante, que foi atacado no trajeto até o estádio. O clima ficou imediatamente tenso, com a polícia intervindo para tentar manter a ordem. Com a aproximação do pontapé inicial, no entanto, eclodiram outros confrontos entre grupos de torcedores, e alguns desses confrontos causaram feridos.
O VÍDEO DOS CONFRONTOS
VÁRIOS FERIDOS, UM TORCEDOR REANIMADO NO LOCAL
Luke Edwards, do Telegraph, publicou algumas imagens das cenas violentas: “Houve confrontos nas proximidades do St James’ Park. Pequenos grupos de torcedores do Sunderland se afastaram da escolta policial e atravessaram um grande grupo de torcedores do Newcastle. E, como era de se esperar, foram agredidos”.
Craig Hope, do Mirror, relatou, por sua vez, que algumas das pessoas envolvidas nos confrontos precisaram de atendimento médico: “Confrontos fora do St James’ Park. Um torcedor parecia estar em estado grave. Ele recebeu reanimação cardiopulmonar antes de ser levado embora. Isso não está certo”.
Segundo o Daily Mail: “A maioria dos torcedores do Sunderland seguiu para o estádio a partir da estação ferroviária de Newcastle escoltada pela polícia, mas as forças de segurança tiveram que trabalhar arduamente para manter as duas torcidas separadas. Enquanto os torcedores do Newcastle se reuniam do lado de fora do Sandman Hotel, localizado bem nas portas do estádio, o primeiro grupo de torcedores do Sunderland conseguiu passar sem problemas, embora latas e garrafas tenham sido atiradas contra eles. No entanto, um segundo grupo de torcedores não teve a mesma sorte, sendo agredido com socos e objetos arremessados após terem hasteado uma bandeira do Sunderland enquanto atravessavam a área”.