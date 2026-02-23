Getty Images Sport
Newcastle lança planos para combinar novo estádio com projeto de regeneração em toda a cidade
Nova casa para o Newcastle?
O Newcastle está prestes a tomar uma decisão final sobre a renovação do St James' Park ou a mudança para uma nova casa. Os Magpies poderiam construir um novo estádio ao lado do atual, com uma capacidade aumentada para 68.000 pessoas. O clube também manteve discussões com o governo local sobre o financiamento de um projeto para modernizar e melhorar o centro da cidade. O projeto de regeneração inclui planos para construir novos edifícios comerciais, de lazer e empresariais. As conexões de transporte público também seriam melhoradas e moradias populares seriam construídas. Os proprietários do clube, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), investiriam no projeto, mas também seria necessário dinheiro público. O novo estádio do Newcastle deve ser o terceiro maior do Reino Unido quando estiver concluído, atrás apenas do Old Trafford e do Wembley.
O que tem sido dito sobre o novo estádio do Newcastle?
O técnico do Newcastle, Eddie Howe, foi questionado sobre os planos do clube para um novo estádio no final de 2025 e pediu mais clareza.
“Fundamentalmente, olhando para o clube com uma visão mais ampla, o campo de treinamento, o estádio, essa parte do clube está em limbo no momento”, disse ele. “Em termos de qual direção o clube vai tomar, seria um grande passo adiante obter clareza sobre isso e levar tudo para o futuro de uma forma realmente positiva. Isso teria um efeito revolucionário em tudo. Também estou falando sobre a academia e o trabalho brilhante que é feito lá. Se pudermos avançar em termos de instalações — não que eu acredite que as instalações sejam tudo —, elas são uma ótima maneira de elevar os padrões e mostrar sua ambição de uma forma realmente clara e forte.
“Se for necessário mais tempo para tomar as decisões certas para que o projeto do estádio seja correto e seja o certo para o Newcastle por quantos anos o clube estiver lá, então dedique mais tempo. O mesmo vale para o campo de treinamento. Você precisa do local e dos projetos certos. Prefiro que seja correto do que apressado. Sei que há 99,9% de chance de eu não ver nenhum dos dois na minha posição, mas ainda assim sou apaixonado por garantir que eles estejam lá para as futuras gerações de Newcastle, sejam elas torcedores ou jogadores.”
Por que a localização é importante para Newcastle
O diretor executivo do Newcastle, David Hopkinson, afirmou que o clube ainda não decidiu se irá renovar o St James' Park ou se irá mudar para um novo estádio.
“A verdade é que ainda não decidimos”, disse ele à talkSPORT. “O St. James' é um lugar mágico, e será um lugar extraordinário no sábado, quando jogarmos nossa próxima partida. Tem capacidade para 53 mil pessoas, achamos que poderíamos ter mais, e isso, é claro, significa receita, um grande investimento.
Ainda não tomamos a decisão final sobre o que faremos aqui, estamos trabalhando nisso todos os dias, decidindo se será aqui ou em um novo local, se será uma reforma ou um novo estádio. Mas temos uma oportunidade que estamos buscando e trabalhando todos os dias.
“Todas as nossas simulações e toda a capacidade começam na faixa de 65 a 68 mil. Não acho que maior do que isso seja bom, mas também queremos pensar que, se fizermos algo, seja algo concreto e significativo. 10 a 15 mil aqui seria o ideal.
Acho que um novo estádio é algo que estamos considerando, mas não estamos indo muito longe.
Não queremos ficar em algum campo no meio do nada. O que torna Newcastle tão especial, um lugar tão especial, é que o St. James' Park fica bem aqui no centro da cidade, o que faz sentido. Em todos os lugares em que trabalhei, tive o privilégio de ter a arena ou o estádio bem no meio da cidade — isso é importante.
Onde fica o novo Bernabeu, o Bernabeu renovado, o Madison Square Garden... a localização é importante.
O que vem a seguir?
O Newcastle voltará a jogar em casa na terça-feira à noite, quando enfrentará o Qarabag na segunda partida da repescagem da Liga dos Campeões. A equipe de Howe venceu por 5 a 1 na primeira partida e está a caminho de avançar para as oitavas de final, onde enfrentará o Barcelona ou o Chelsea.
