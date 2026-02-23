Newcastle lança planos para combinar novo estádio com projeto de regeneração em toda a cidade

O diretor executivo do Newcastle, David Hopkinson, afirmou que o clube ainda não decidiu se irá renovar o St James' Park ou se irá mudar para um novo estádio.

“A verdade é que ainda não decidimos”, disse ele à talkSPORT. “O St. James' é um lugar mágico, e será um lugar extraordinário no sábado, quando jogarmos nossa próxima partida. Tem capacidade para 53 mil pessoas, achamos que poderíamos ter mais, e isso, é claro, significa receita, um grande investimento.

Ainda não tomamos a decisão final sobre o que faremos aqui, estamos trabalhando nisso todos os dias, decidindo se será aqui ou em um novo local, se será uma reforma ou um novo estádio. Mas temos uma oportunidade que estamos buscando e trabalhando todos os dias.

“Todas as nossas simulações e toda a capacidade começam na faixa de 65 a 68 mil. Não acho que maior do que isso seja bom, mas também queremos pensar que, se fizermos algo, seja algo concreto e significativo. 10 a 15 mil aqui seria o ideal.

Acho que um novo estádio é algo que estamos considerando, mas não estamos indo muito longe.

Não queremos ficar em algum campo no meio do nada. O que torna Newcastle tão especial, um lugar tão especial, é que o St. James' Park fica bem aqui no centro da cidade, o que faz sentido. Em todos os lugares em que trabalhei, tive o privilégio de ter a arena ou o estádio bem no meio da cidade — isso é importante.

Onde fica o novo Bernabeu, o Bernabeu renovado, o Madison Square Garden... a localização é importante.