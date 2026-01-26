Nessa casa tem goteira: recém-reformado, Camp Nou tem vazamentos durante chuva em vitória do Barcelona e inunda setor de imprensa

O jogo começou em condições relativamente calmas, mas o tempo piorou antes do apito final. Uma chuva torrencial castigou o Camp Nou nos minutos finais, levando muitos torcedores a deixarem o estádio mais cedo.

Os comentaristas que transmitiam a partida para rádio e televisão, assim como aqueles que buscavam publicar atualizações nas redes sociais e em publicações online, não tiveram outra opção senão acompanhar o jogo até o fim. Suas vidas se tornaram mais difíceis do que o necessário.

Isso porque o teto sobre suas cabeças apresentou um vazamento grave. Laptops e equipamentos de gravação ficaram encharcados quando a água caiu sobre os assentos nas arquibancadas. O Camp Nou havia reaberto apenas alguns meses antes, após passar por uma reforma séria e muito cara.

O Barça está ampliando sua capacidade total para 105.000 pessoas, mas atualmente recebe pouco mais de 45.000 espectadores. Um projeto complexo, que já dura mais de dois anos, deve ser concluído em junho.