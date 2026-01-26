Nessa casa tem goteira: recém-reformado, Camp Nou tem vazamentos durante chuva em vitória do Barcelona e inunda setor de imprensa

Com o desabamento do céu na Catalunha, aqueles que tentavam cobrir a partida ficaram encharcados, tornando as condições de trabalho praticamente impossíveis.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Com o desabamento do céu na Catalunha, aqueles que tentavam cobrir a partida ficaram encharcados, tornando as condições de trabalho praticamente impossíveis.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
O Barcelona voltou à liderança da La Liga ao receber o lanterna Oviedo. As equipes sofreram bastante durante boa parte da partida, que terminou empatada em 0 a 0 no primeiro tempo. No fim, a qualidade do time adversário prevaleceu.
Dani Olmo colocou o Barcelona em vantagem logo aos 10 minutos do segundo tempo, e o ponta brasileiro Raphinha rapidamente ampliou o placar, encobrindo com calma o goleiro do Oviedo.
O jovem astro Lamine Yamal roubou a cena ao marcar um voleio acrobático, selando a vitória por 3 a 0 – resultado que recolocou o Barça acima do rival Real Madrid na elite do futebol espanhol.
O jogo começou em condições relativamente calmas, mas o tempo piorou antes do apito final. Uma chuva torrencial castigou o Camp Nou nos minutos finais, levando muitos torcedores a deixarem o estádio mais cedo.
Os comentaristas que transmitiam a partida para rádio e televisão, assim como aqueles que buscavam publicar atualizações nas redes sociais e em publicações online, não tiveram outra opção senão acompanhar o jogo até o fim. Suas vidas se tornaram mais difíceis do que o necessário.
Isso porque o teto sobre suas cabeças apresentou um vazamento grave. Laptops e equipamentos de gravação ficaram encharcados quando a água caiu sobre os assentos nas arquibancadas. O Camp Nou havia reaberto apenas alguns meses antes, após passar por uma reforma séria e muito cara.
O Barça está ampliando sua capacidade total para 105.000 pessoas, mas atualmente recebe pouco mais de 45.000 espectadores. Um projeto complexo, que já dura mais de dois anos, deve ser concluído em junho.
Serão necessários mais trabalhos nas estruturas do telhado, com os torcedores comparando o Camp Nou, em seu estado atual, a um "spa". O Barcelona não é o primeiro clube a enfrentar tais dificuldades; o gigante da Premier League, Manchester United, também enfrenta problemas de infiltração.
Torcedores postaram vídeos da água escorrendo pelas escadas de Old Trafford durante um jogo contra o Arsenal em 2024. Os Red Devils conseguiram realizar alguns reparos rápidos e anunciaram planos para construir um novo estádio próprio, que pode custar 2 bilhões de libras (R$ 14,4 bilhões).