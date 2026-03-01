Getty Images Sport
Neil Warnock sai da aposentadoria NOVAMENTE aos 77 anos para treinar clube da sétima divisão
Um retorno surpreendente ao banco de reservas
O homem que simplesmente não consegue ficar longe da linha lateral está oficialmente de volta ao jogo. Em uma jogada que surpreendeu o futebol inglês, Warnock saiu da aposentadoria mais uma vez aos 77 anos. O veterano técnico, que passou mais de cinco décadas treinando vários times, atendeu a um pedido inesperado do Torquay United, time da sétima divisão. Isso aconteceu após uma mudança repentina no banco de reservas, levando o clube a buscar estabilidade imediata.
O Gulls se despediu do técnico Wotton e rapidamente recorreu a um ex-gênio da Premier League para estabilizar o barco. O retorno de Warnock marca uma reviravolta dramática para um técnico que parecia ter finalmente se afastado do banco de reservas para sempre. Após um breve período interino na Premiership escocesa com o Aberdeen, Warnock confirmou oficialmente sua aposentadoria em abril de 2024. Agora, ele retorna à área técnica para manter a campanha de promoção do Torquay.
Rosto familiar no Torquay United
Embora este último anúncio tenha apanhado muitos adeptos de futebol de surpresa, o envolvimento de Warnock no Torquay não é totalmente inesperado. Ele tem trabalhado em estreita colaboração com o Torquay como consultor de futebol nos últimos dois anos, proporcionando uma vasta experiência ao clube sediado em Devon nos bastidores. A sua transição repentina da sala de reuniões para o campo serve como uma solução imediata e de curto prazo para um clube que ocupa atualmente um forte quarto lugar na liga.
A hierarquia do clube claramente sentiu que um rosto familiar era a melhor opção para manter o ímpeto durante este período de transição. O Torquay anunciou oficialmente a saída de Wotton e a nomeação de Warnock em um comunicado formal. Eles declararam: “Somos muito gratos a Paul por seu trabalho árduo, profissionalismo e comprometimento durante seu tempo no clube. Neil Warnock comandará a equipe na partida de terça-feira à noite contra o Farnborough.”
Especialista em promoções recordistas
O currículo de Warnock como treinador é, sem dúvida, um dos mais lendários da história do futebol inglês. Ele detém o recorde histórico de maior número de promoções como treinador, tendo conduzido com maestria oito times diferentes a subir na tabela do campeonato. Seu período mais icônico foi, sem dúvida, no Sheffield United, clube que torcia quando menino, onde levou o Blades à Premier League em 2006, além de duas semifinais de copas nacionais importantes.
Além do seu amado Bramall Lane, o toque de Midas de Warnock foi altamente evidente em Londres e no País de Gales. Ele conduziu com sucesso campanhas memoráveis de promoção com o Queens Park Rangers e o Cardiff City, levando ambos os clubes à primeira divisão contra todas as expectativas. Ele também teve uma passagem significativa pelo Crystal Palace, onde foi aclamado por salvar os Eagles da beira do rebaixamento. Sua capacidade de motivar um vestiário continua sendo seu maior trunfo.
Uma última dança no sétimo nível
Esta mudança inesperada para a sétima divisão representa um forte contraste com o brilho, o glamour e a intensa pressão da Premier League. No entanto, Warnock sempre prosperou no coração do futebol comunitário e aprecia um desafio difícil. Tendo passado por 16 empregos anteriores lutando por pontos desde a primeira divisão até ao fundo da EFL, espera-se que a sua presença marcante atraia uma atenção nacional significativa para a divisão.
Por enquanto, o acordo está sendo tratado estritamente como uma medida temporária, embora, com Warnock, nada seja certo no futebol. Sua profunda paixão pelo jogo permanece inabalável, e a oportunidade de liderar o Torquay com segurança durante este período de incerteza era claramente tentadora demais para deixar passar. Enquanto os Gulls buscam um sucessor permanente, o homem mais experiente do ramo estará no comando contra o Farnborough nesta terça-feira.
