Neil Warnock sai da aposentadoria NOVAMENTE aos 77 anos para treinar clube da sétima divisão

O homem que simplesmente não consegue ficar longe da linha lateral está oficialmente de volta ao jogo. Em uma jogada que surpreendeu o futebol inglês, Warnock saiu da aposentadoria mais uma vez aos 77 anos. O veterano técnico, que passou mais de cinco décadas treinando vários times, atendeu a um pedido inesperado do Torquay United, time da sétima divisão. Isso aconteceu após uma mudança repentina no banco de reservas, levando o clube a buscar estabilidade imediata.

O Gulls se despediu do técnico Wotton e rapidamente recorreu a um ex-gênio da Premier League para estabilizar o barco. O retorno de Warnock marca uma reviravolta dramática para um técnico que parecia ter finalmente se afastado do banco de reservas para sempre. Após um breve período interino na Premiership escocesa com o Aberdeen, Warnock confirmou oficialmente sua aposentadoria em abril de 2024. Agora, ele retorna à área técnica para manter a campanha de promoção do Torquay.