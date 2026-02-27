Negócio cancelado? Diretor do Atlético de Madrid descarta rumores sobre a ida de Antoine Griezmann para a MLS, apesar das alegações de uma transferência iminente para o Orlando City

O diretor esportivo Mateu Alemany descartou completamente os rumores crescentes sobre a possível saída de Griezmann para os Estados Unidos. Em declarações à imprensa após o recente sorteio da Liga dos Campeões, Alemany foi categórico sobre a situação do atacante. Havia sido noticiado que Griezmann se juntaria ao Orlando antes do encerramento da janela de transferências, sugerindo até mesmo que o confronto contra o Real Sociedad, em 7 de março, seria o seu último pelo clube da capital. O diretor, no entanto, descartou as ligações com o Orlando City como meros boatos, enfatizando as obrigações contratuais atuais do jogador.

Alemany deixou bem claro que o jogador de 34 anos, vencedor da Copa do Mundo, continua profundamente integrado nos planos imediatos de Diego Simeone. “Essa questão é especulação. Antoine tem mais duas temporadas, está focado no que está por vir e seu desempenho é muito bom”, afirmou Alemany. Ele reforçou ainda mais a confiança do clube no francês, acrescentando: “Pensamos nele nos ajudando no que está por vir. O resto é especulação”.