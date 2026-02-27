Getty Images Sport
Negócio cancelado? Diretor do Atlético de Madrid descarta rumores sobre a ida de Antoine Griezmann para a MLS, apesar das alegações de uma transferência iminente para o Orlando City
Especulações sobre a transferência de Griezmann para a MLS
O diretor esportivo Mateu Alemany descartou completamente os rumores crescentes sobre a possível saída de Griezmann para os Estados Unidos. Em declarações à imprensa após o recente sorteio da Liga dos Campeões, Alemany foi categórico sobre a situação do atacante. Havia sido noticiado que Griezmann se juntaria ao Orlando antes do encerramento da janela de transferências, sugerindo até mesmo que o confronto contra o Real Sociedad, em 7 de março, seria o seu último pelo clube da capital. O diretor, no entanto, descartou as ligações com o Orlando City como meros boatos, enfatizando as obrigações contratuais atuais do jogador.
Alemany deixou bem claro que o jogador de 34 anos, vencedor da Copa do Mundo, continua profundamente integrado nos planos imediatos de Diego Simeone. “Essa questão é especulação. Antoine tem mais duas temporadas, está focado no que está por vir e seu desempenho é muito bom”, afirmou Alemany. Ele reforçou ainda mais a confiança do clube no francês, acrescentando: “Pensamos nele nos ajudando no que está por vir. O resto é especulação”.
O Atlético enfrenta o Tottenham nas oitavas de final da Liga dos Campeões
Além de abordar os rumores do mercado de transferências, Alemany avaliou o próximo desafio do Atlético na fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. O gigante espanhol enfrentará o Tottenham, da Premier League, em uma partida muito esperada e disputada pelas eliminatórias europeias. Alemany reconheceu a dificuldade inerente de enfrentar um time inglês de primeira linha.
“Sabemos que qualquer um dos dois seria extremamente complicado. A trajetória deles na Europa tem sido brilhante”, observou o diretor, elogiando o histórico recente do clube londrino. Ele enfatizou a importância de manter o foco e respeitar os adversários, declarando: “Um time de ponta da Premier League, de máxima dificuldade. Temos que nos concentrar em nosso desempenho e respeitar o adversário”. Alemany também reiterou que a equipe deve encarar esta competição de máxima exigência com absoluta seriedade para avançar ainda mais.
Simeone precisa lidar com o calendário de jogos
Com a equipe competindo em várias frentes, a agenda lotada de jogos tornou-se um ponto de discussão, particularmente no que diz respeito às preferências do técnico Diego Simeone. Relatos indicam que Simeone prefere intervalos mais curtos entre as partidas eliminatórias para manter o ritmo e gerenciar a carga física de seu elenco de forma eficaz. Alemany expressou a disposição do clube em apoiar as necessidades táticas da comissão técnica.
“Depende muito do adversário, da sua capacidade de rodar os jogadores no campeonato”, explicou Alemany sobre os desafios da programação. Ele destacou a abordagem adaptável da direção, afirmando: “Há argumentos para todos. Vamos aceitar, vamos nos adaptar. Se o chefe quer isso, que assim seja.” O diretor esportivo confirmou que a diretoria e a comissão técnica estão totalmente alinhadas, prontas para se reunir e resolver quaisquer obstáculos logísticos para garantir que a equipe continue competitiva.
O Atlético de Madrid concentra-se na La Liga
Embora o glamour das próximas noites europeias contra o Tottenham seja grande, Alemany foi rápido em lembrar a todos que as obrigações domésticas não podem ser ignoradas. O Atlético de Madrid ainda tem jogos cruciais no horizonte imediato, começando com a partida da La Liga contra o Oviedo no sábado. Em seguida, enfrenta uma monumental partida de volta das semifinais da Copa del Rey contra o Barcelona na terça-feira. Equilibrar esses compromissos intensos é atualmente o principal objetivo do clube, que enfrenta uma semana decisiva para a temporada.
Alemany concluiu sua entrevista coletiva enfatizando a necessidade de lutar em todas as competições disponíveis. “É um jogo muito importante, claramente, mas as oitavas de final também e a liga”, afirmou. Enfatizando a ambição do clube, ele acrescentou: “Temos que estar nas três competições. Agora é a vez do Oviedo. Vamos com a esperança de continuar vivos nas três competições, especialmente na Copa e na Liga dos Campeões, onde há mais opções.”
