Getty Images Sport
Traduzido por
Negociações secretas com o Chelsea reveladas como motivo por trás da surpreendente demissão de Filipe Luís do Flamengo após vitória por 8 a 0
Quebra de confiança nas negociações com a BlueCo
De acordo com o UOL, o principal motivo da demissão chocante deFilipe Luís do Flamengo não foi apenas o desempenho em campo, mas uma grave quebra de confiança. O presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, descobriu que o técnico havia se envolvido em negociações secretas com a BlueCo, holding proprietária do Chelsea e do Strasbourg, durante o recente processo de renovação de contrato. Essa revelação foi fatal para a relação de trabalho entre os dois.
Durante essas conversas, Luis teria ficado em silêncio sobre o Flamengo por três dias. Inicialmente, ele acreditava estar discutindo uma função no Chelsea, mas descobriu que a vaga era, na verdade, para o clube francês Strasbourg. Ao perceber isso, ele voltou às negociações com o gigante brasileiro, mas o estrago já estava feito. Bap se sentiu profundamente traído pelas reuniões clandestinas, o que acelerou a decisão de demitir o técnico de 38 anos, apesar de suas recentes vitórias nacionais.
- Getty Images Sport
Relação tensa e dificuldades recentes
O pano de fundo para essa saída dramática foi uma atmosfera surpreendentemente tensa, mesmo depois do Flamengo ter goleado o Madureira por 8 a 0, garantindo uma vitória por 11 a 0 no placar agregado nas semifinais do Campeonato Carioca. Apesar do placar esmagador, parte da torcida no Maracanã gritava “vergonha” para os jogadores. Essa insatisfação era resultado de um início vacilante na campanha de 2026, em que o clube, grande favorito, não conseguiu conquistar títulos no início da temporada.
Antes da goleada no campeonato nacional, o Flamengo havia sofrido derrotas dolorosas tanto na Supercopa para o Corinthians quanto na Recopa Sul-Americana para o Lanús. Esses reveses no início da temporada testaram severamente a paciência da diretoria, independentemente de suas conquistas com o clube no ano passado. Quando combinado com as fissuras pré-existentes causadas pelas difíceis negociações de renovação de contrato e a subsequente descoberta das negociações com o Chelsea, o ambiente tornou-se cada vez mais tóxico, deixando a hierarquia com muito pouca tolerância para qualquer perda de pontos ou percepção de deslealdade.
Um mandato lendário interrompido prematuramente
Luis deixa para trás um histórico de gestão inegavelmente impressionante, tendo inicialmente feito a transição de jogador para treinador de juniores antes de assumir o cargo de treinador principal. Durante seu mandato, ele supervisionou 101 partidas, registrando 64 vitórias e sofrendo apenas 15 derrotas.
Suas campanhas dominantes nas temporadas de 2024 e 2025 renderam um enorme sucesso, adicionando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a prestigiosa Copa Libertadores da CONMEBOL ao quadro de títulos do clube. Apesar da natureza repentina e implacável de sua saída, o ex-lateral-esquerdo manteve seu profissionalismo até o fim. Antes do anúncio oficial, ele fez uma despedida emocionada, afirmando: “Independentemente do que acontecer, se amanhã eu não estiver aqui, meu amor e carinho pelo Flamengo sempre existirão”. Ele reconheceu a imensa pressão de gerenciar o clube, acrescentando: “Não tenho dúvidas de que vivi os melhores anos da minha vida aqui”.
- Getty Images Sport
Amorim entre os candidatos do Flamengo
Com a tão esperada final do Campeonato Carioca contra o arquirrival Fluminense se aproximando neste domingo, a diretoria do Flamengo foi forçada a agir rapidamente para encontrar um substituto adequado. O clube simplesmente não pode se dar ao luxo de deixar o time sem comando antes de um clássico tão importante, que sem dúvida definirá o tom para o restante da temporada nacional brasileira.
Relatos indicam que o técnico português Leonardo Jardim surgiu como o principal candidato para assumir o comando técnico. O ex-técnico do Mônaco e do Al-Hilal está atualmente sem clube, o que o torna um candidato ideal para uma contratação rápida. As negociações entre os representantes de Jardim e os dirigentes do Flamengo, incluindo o diretor esportivo José Boto, estão em estágio avançado, com o clube esperando finalizar o contrato rapidamente para restaurar a estabilidade após a saída de Luis.
Publicidade