Negociações secretas com o Chelsea reveladas como motivo por trás da demissão surpreendente de Filipe Luís do Flamengo após vitória por 8 a 0

De acordo com o UOL, o principal motivo da demissão chocante deFilipe Luís do Flamengo não foi apenas o desempenho em campo, mas uma grave quebra de confiança. O presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, descobriu que o técnico havia se envolvido em negociações secretas com a BlueCo, holding proprietária do Chelsea e do Strasbourg, durante o recente processo de renovação de contrato. Essa revelação foi fatal para a relação de trabalho entre os dois.

Durante essas conversas, Luis teria ficado em silêncio sobre o Flamengo por três dias. Inicialmente, ele acreditava estar discutindo uma função no Chelsea, mas descobriu que a vaga era, na verdade, para o clube francês Strasbourg. Ao perceber isso, ele voltou às negociações com o gigante brasileiro, mas o estrago já estava feito. Bap se sentiu profundamente traído pelas reuniões clandestinas, o que acelerou a decisão de demitir o técnico de 38 anos, apesar de suas recentes vitórias no campeonato nacional.