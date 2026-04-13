Negociações do Barcelona com a joia holandesa estão suspensas

Rod Nystad, zagueiro do Twente, é um dos jogadores do futebol europeu que tem chamado a atenção da diretoria esportiva do Barcelona, com vistas a uma possível contratação.

O zagueiro holandês está há algum tempo no radar do clube catalão, e seu nome continua sendo muito valorizado nos bastidores do Barça.

Aos 18 anos, o zagueiro do Twente é considerado um dos maiores talentos de sua geração na Holanda e já começou a adquirir experiência no futebol de elite, apesar da pouca idade. Ele se destaca por sua constituição física robusta, com 1,93 m de altura, presença marcante na área de penalidade e um potencial que sugere uma carreira promissora no cenário europeu.

Leia também

Dupla do Bayern de Munique alerta para a armadilha do Real Madrid