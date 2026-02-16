AFP
Negociações contratuais com Weston McKennie em impasse, enquanto estrela da seleção americana pede à Juventus para dobrar seu salário
O impasse salarial entre McKennie e a Juventus
O cerne da questão reside numa diferença substancial de avaliação entre o lado do jogador e a hierarquia da Juventus. McKennie ganha atualmente um salário base estimado entre 2,5 milhões e 3 milhões de euros por temporada, complementado por bônus facilmente alcançáveis. No entanto, após uma série de atuações dominantes, sua equipe está pedindo para dobrar os valores, segundo reportagem da Gazzetta dello Sport. Embora a diretoria da Juve esteja disposta a oferecer um aumento salarial para recompensar seu desempenho, até agora ela se recusou a satisfazer todas as exigências de seus agentes, levando a um impasse tenso que já dura quase 18 meses.
Apesar do atrito financeiro, permanece um sentimento subjacente de otimismo no centro de treinamento de Continassa. O americano nunca escondeu seu carinho pelo clube, e a presença de Luciano Spalletti foi um divisor de águas. O pai de McKennie, John McKennie, recentemente elogiou a atual estrutura, revelando que seu filho nunca esteve tão feliz em sua carreira no futebol, creditando ao técnico a mudança em seu humor. Este vínculo emocional com a cidade e com o treinador serve como a maior vantagem do clube numa negociação que se tornou a nova prioridade após a renovação de Kenan Yildiz.
A faca suíça versátil de Spalletti
Em campo, a importância de McKennie nunca foi tão evidente. Desde que Spalletti assumiu o comando, o americano tem sido utilizado em várias funções, demonstrando uma flexibilidade tática que poucos no elenco conseguem igualar. Seja atuando como um motor de área a área ou prosperando como um meia-atacante avançado, seus números falam por si. Na recente derrota no Derby d'Italia contra o Inter, ele foi um destaque mesmo em meio à adversidade, já que o texano deu as duas assistências para os gols de Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli. Ele agora tem quatro assistências e outros tantos gols na Série A, além de ter marcado três na Liga dos Campeões.
Os tubarões das transferências começam a circular
O prazo do contrato de McKennie, que expira em junho deste ano, naturalmente alertou os clubes rivais da Europa e da América do Norte. Como ícone do futebol americano, ele mantém um mercado enorme nos Estados Unidos, mas o interesse mais próximo de casa está se mostrando mais ameaçador para os planos da Juve. Surgiram relatos de que o AC Milan está acompanhando de perto a situação, na esperança de reunir McKennie com seu compatriota Christian Pulisic no San Siro.
Em meio aos rumores de uma possível transferência para a MLS ou para um rival doméstico, Cory Gibbs, agente do jogador, foi forçado a defender a posição do meio-campista contra o que chamou de “mentiras e propaganda”. Recorrendo às redes sociais para desmentir relatos de uma ruptura na comunicação sobre comissões de agentes, Gibbs foi firme: “Normalmente não respondo a publicações nas redes sociais, mas quando informações falsas são espalhadas, especialmente por contas verificadas, tenho que intervir. Sou o agente de Weston e posso confirmar que tudo abaixo é FALSO. Conheça os fatos antes de espalhar mentiras e propaganda”.
O caminho a seguir
Para a Juventus, a missão é clara: encontrar um acordo antes da abertura da janela de transferências de verão e que a ameaça de uma saída como agente livre se torne realidade.
McKennie provou ser o sobrevivente definitivo em Turim, resistindo a várias janelas de transferências em que parecia destinado à saída. Agora que ele é finalmente considerado “intocável” pela comissão técnica, a única questão que permanece é se os contadores do clube conseguirão atender às ambições dos representantes do jogador para manter a estrela da seleção americana de futebol nos preto e branco por muitos anos.
