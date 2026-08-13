A experiência e a liderança de Henderson deixaram uma impressão profunda no vestiário do Brentford ao longo da última temporada. Em entrevista à Sky Sports, Collins falou muito bem de seu ex-companheiro de equipe: "O principal é ele como pessoa. Foi uma passagem curta, mas acho que ele realmente gostou do tempo que passou aqui.

"Ele mostrou sua verdadeira personalidade no fim da temporada: quem ele é e o que representa. Ele se dava bem com todo mundo, tinha uma atitude realmente boa e gostava de conversar com as pessoas. E os padrões dele em campo eram algo muito importante. Ele os impunha e tinha um nível de exigência muito alto. Ele realmente elevava bastante o nível dos treinamentos.

"É difícil que ele tenha saído, mas temos alguns jogadores que podem assumir esse papel e ajudar. O que ele deixou da última temporada, acho que isso vai continuar."