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Nathan Collins aposta que o Brentford vai se basear nos padrões de Jordan Henderson
Henderson deixa impressão duradoura
O capitão do Brentford, Collins, insiste que seu elenco está pronto para manter os altos padrões deixados por Henderson após sua transferência para o Chelsea. Depois de disputar 34 partidas e ajudar a equipe de Keith Andrews a terminar em nono lugar na Premier League na última temporada, Henderson optou por encerrar sua passagem mais cedo. O defensor irlandês segue confiante de que as bases de disciplina e profissionalismo estabelecidas pelo ex-meio-campista do Ajax vão perdurar na cultura do time.
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Collins elogia o impacto do líder
A experiência e a liderança de Henderson deixaram uma impressão profunda no vestiário do Brentford ao longo da última temporada. Em entrevista à Sky Sports, Collins falou muito bem de seu ex-companheiro de equipe: "O principal é ele como pessoa. Foi uma passagem curta, mas acho que ele realmente gostou do tempo que passou aqui.
"Ele mostrou sua verdadeira personalidade no fim da temporada: quem ele é e o que representa. Ele se dava bem com todo mundo, tinha uma atitude realmente boa e gostava de conversar com as pessoas. E os padrões dele em campo eram algo muito importante. Ele os impunha e tinha um nível de exigência muito alto. Ele realmente elevava bastante o nível dos treinamentos.
"É difícil que ele tenha saído, mas temos alguns jogadores que podem assumir esse papel e ajudar. O que ele deixou da última temporada, acho que isso vai continuar."
Contratação recorde preenche vazio
Para suprir a saída do experiente meio-campista, o Brentford agiu rapidamente para fechar um acordo recorde do clube de £ 41 milhões por Mamadou Sangare, do Lens. O jogador de 23 anos chega com um currículo impressionante, tendo ajudado o Lens a vencer a Coupe de France e registrado o maior número de recuperações de posse na Ligue 1 na última temporada.
Collins celebrou a chegada do novo meio-campista e acrescentou: "Ele traz muita energia. Ele traz muitos desarmes e passes verticais. Ele é simplesmente um jogador realmente muito bom e inteligente. Ele fala inglês muito bem, então se adaptou muito bem, e tê-lo à sua frente será uma grande ajuda para todos os jogadores."
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Confronto do Tottenham testa a determinação
O Brentford estreia em sua campanha na Premier League em casa contra o Tottenham Hotspur, de Roberto De Zerbi, no sábado, 22 de agosto. A integração de Sangare ao lado de Collins será crucial contra o esquema reformulado do Tottenham. Garantir um resultado positivo no Gtech Community Stadium dará o tom da busca dos Bees por uma vaga em competições europeias.
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