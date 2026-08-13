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Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Nathan Collins aposta que o Brentford vai se basear nos padrões de Jordan Henderson

N. Collins
J. Henderson
Brentford
Premier League
Chelsea

O defensor do Brentford Nathan Collins apoiou seus companheiros de equipe para manterem o alto padrão estabelecido por Jordan Henderson após sua saída para o Chelsea. O meio-campista de 36 anos deixou o Gtech Community Stadium em comum acordo depois de uma única temporada, deixando um legado duradouro para trás enquanto o Brentford se prepara para a nova campanha da Premier League.

  • Henderson deixa impressão duradoura

    O capitão do Brentford, Collins, insiste que seu elenco está pronto para manter os altos padrões deixados por Henderson após sua transferência para o Chelsea. Depois de disputar 34 partidas e ajudar a equipe de Keith Andrews a terminar em nono lugar na Premier League na última temporada, Henderson optou por encerrar sua passagem mais cedo. O defensor irlandês segue confiante de que as bases de disciplina e profissionalismo estabelecidas pelo ex-meio-campista do Ajax vão perdurar na cultura do time.

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    Collins elogia o impacto do líder

    A experiência e a liderança de Henderson deixaram uma impressão profunda no vestiário do Brentford ao longo da última temporada. Em entrevista à Sky Sports, Collins falou muito bem de seu ex-companheiro de equipe: "O principal é ele como pessoa. Foi uma passagem curta, mas acho que ele realmente gostou do tempo que passou aqui.

    "Ele mostrou sua verdadeira personalidade no fim da temporada: quem ele é e o que representa. Ele se dava bem com todo mundo, tinha uma atitude realmente boa e gostava de conversar com as pessoas. E os padrões dele em campo eram algo muito importante. Ele os impunha e tinha um nível de exigência muito alto. Ele realmente elevava bastante o nível dos treinamentos.

    "É difícil que ele tenha saído, mas temos alguns jogadores que podem assumir esse papel e ajudar. O que ele deixou da última temporada, acho que isso vai continuar."

  • Contratação recorde preenche vazio

    Para suprir a saída do experiente meio-campista, o Brentford agiu rapidamente para fechar um acordo recorde do clube de £ 41 milhões por Mamadou Sangare, do Lens. O jogador de 23 anos chega com um currículo impressionante, tendo ajudado o Lens a vencer a Coupe de France e registrado o maior número de recuperações de posse na Ligue 1 na última temporada.

    Collins celebrou a chegada do novo meio-campista e acrescentou: "Ele traz muita energia. Ele traz muitos desarmes e passes verticais. Ele é simplesmente um jogador realmente muito bom e inteligente. Ele fala inglês muito bem, então se adaptou muito bem, e tê-lo à sua frente será uma grande ajuda para todos os jogadores."

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Confronto do Tottenham testa a determinação

    O Brentford estreia em sua campanha na Premier League em casa contra o Tottenham Hotspur, de Roberto De Zerbi, no sábado, 22 de agosto. A integração de Sangare ao lado de Collins será crucial contra o esquema reformulado do Tottenham. Garantir um resultado positivo no Gtech Community Stadium dará o tom da busca dos Bees por uma vaga em competições europeias.

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