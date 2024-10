Os narradores, comentaristas e repórteres da Record para o futebol da temporada 2025

Emissora transmitirá um jogo por rodada da principal competição de clubes do país; veja a equipe

A partir de 2025, o Campeonato Brasileiro da Série A terá uma nova casa, com a TV Record assegurando os direitos de transmissão dos jogos por meio de um acordo com a Liga Forte União (LFU). De acordo com o contrato, a emissora transmitirá um jogo por rodada, totalizando 38 partidas anuais, abrangendo jogos de todas as torcidas. Além da TV aberta, as partidas também serão disponibilizadas simultaneamente no R7.com e no PlayPlus, o serviço de streaming da emissora.

Atualmente, os clubes que fazem parte da Liga Forte União são: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, na Série A; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR.

Pensando nisso, a emissora já começa a se movimentar para montar seu time de transmissão, e a GOAL mostra detalhes sobre os profissionais que farão parte dessa equipe. Entre os nomes cotados está Maurício Noriega, comentarista renomado ex-SporTV, e Cléber Machado, narrador experiente ex-Globo, prontos para levar aos telespectadores a emoção do Campeonato Brasileiro.