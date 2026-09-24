Começam a chegar boas notícias de Castelvolturno para o Napoli e para Massimiliano Allegri. O treinador de Livorno, no centro de críticas e de rumores depois desmentidos sobre uma possível saída, continua tendo de lidar com um departamento médico que custa a esvaziar. A longa pausa servirá para recuperar ao menos alguns dos jogadores que estão no DM há mais tempo e justamente hoje chegou a confirmação do início do processo de recuperação de Scott McTominay.
Napoli, McTominay de volta: quando ele pode voltar a campo
O comunicado
O Napoli confirmou hoje, no relatório do treino desta quinta-feira, o retorno às atividades do meio-campista escocês após a cirurgia no coração.
"O Napoli segue treinando durante a pausa para as seleções. O grupo realizou uma sessão matinal, fazendo trabalho de força na academia e uma série de mudanças de direção no campo. Scott McTominay voltou ao SSC Napoli Training Center e realizou uma sessão personalizada na academia"
QUANDO PODE VOLTAR
O primeiro passo dado hoje foi obviamente importante, mas os próximos dias serão ainda mais, quando a comissão médica e física vai avaliar as respostas do corpo do jogador e, sobretudo, seu estado de saúde no pós-operatório.
Por isso, o Napoli não estabeleceu um prazo fixo para o seu retorno e, embora exista a esperança de vê-lo em campo em 10 de outubro, na volta da pausa, contra o Frosinone, sua presença em campo ainda precisa ser totalmente verificada, já que tudo dependerá justamente das próximas sessões para entender quando e como ele poderá voltar a trabalhar no campo.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.