O primeiro passo dado hoje foi obviamente importante, mas os próximos dias serão ainda mais, quando a comissão médica e física vai avaliar as respostas do corpo do jogador e, sobretudo, seu estado de saúde no pós-operatório.

Por isso, o Napoli não estabeleceu um prazo fixo para o seu retorno e, embora exista a esperança de vê-lo em campo em 10 de outubro, na volta da pausa, contra o Frosinone, sua presença em campo ainda precisa ser totalmente verificada, já que tudo dependerá justamente das próximas sessões para entender quando e como ele poderá voltar a trabalhar no campo.