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McTominay Serie AGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Napoli, McTominay de volta: quando ele pode voltar a campo

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O meio-campista voltou a treinar após a cirurgia no coração

Começam a chegar boas notícias de Castelvolturno para o Napoli e para Massimiliano Allegri. O treinador de Livorno, no centro de críticas e de rumores depois desmentidos sobre uma possível saída, continua tendo de lidar com um departamento médico que custa a esvaziar. A longa pausa servirá para recuperar ao menos alguns dos jogadores que estão no DM há mais tempo e justamente hoje chegou a confirmação do início do processo de recuperação de Scott McTominay.


  • O comunicado

    O Napoli confirmou hoje, no relatório do treino desta quinta-feira, o retorno às atividades do meio-campista escocês após a cirurgia no coração.

    "O Napoli segue treinando durante a pausa para as seleções. O grupo realizou uma sessão matinal, fazendo trabalho de força na academia e uma série de mudanças de direção no campo. Scott McTominay voltou ao SSC Napoli Training Center e realizou uma sessão personalizada na academia"

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  • QUANDO PODE VOLTAR

    O primeiro passo dado hoje foi obviamente importante, mas os próximos dias serão ainda mais, quando a comissão médica e física vai avaliar as respostas do corpo do jogador e, sobretudo, seu estado de saúde no pós-operatório.

    Por isso, o Napoli não estabeleceu um prazo fixo para o seu retorno e, embora exista a esperança de vê-lo em campo em 10 de outubro, na volta da pausa, contra o Frosinone, sua presença em campo ainda precisa ser totalmente verificada, já que tudo dependerá justamente das próximas sessões para entender quando e como ele poderá voltar a trabalhar no campo.

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