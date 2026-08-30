Napoli, há pouco motivo para ficar alegre: o Como vence com mérito, agora Inter e Arsenal

Também no meio-campo, Anguissa não brilhou (e isso é um eufemismo). Cadenciado e atrapalhado, ou seja, irreconhecível, independentemente do erro defensivo crucial no 1 a 2. Envolvido pelos jogadores de boa saída de bola de Fabregas, Lobotka também correu e muitas vezes girou em falso, embora tenha seguido comandando com insistência a pressão final. Nem mesmo McTominay conseguiu escapar da apatia do meio-campo, setor em que Politano se sacrificou mais à frente (e também atrás), sem nunca conseguir ser incisivo. Noa Lang foi mais elétrico do outro lado, ao menos no início. E Hojlund ainda não foi totalmente envolvido, mas mesmo assim não desperdiçou as chances que teve, a ponto de construir e marcar o belo chute rasteiro do momentâneo 1 a 1.







