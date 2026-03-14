Nápoles x Lecce, notas do CM: Politano é a alma da equipe, Alisson está em grande forma. Siebert causa susto

NÁPOLES

Meret 5,5: nem sempre seguro nas saídas, principalmente nas mais longas. Carece de maior comunicação com os companheiros.

Beukema 6: não comete erros graves, partida de controle.

Buongiorno 6: após um início um tanto apático, melhorou no segundo tempo, quando conseguiu se ajustar melhor a Stulic e venceu mais duelos físicos.

Olivera 6,5: partida organizada, sem muitos deslizes, embora demore um pouco para entrar no ritmo.

Politano 7,5: se entrega de corpo e alma em busca do gol, que chega no segundo tempo com um belo chute de primeira após um escanteio. No restante, partida de garra, mesmo quando, no primeiro tempo, a equipe não o acompanha muito.

(a partir dos 28' do segundo tempo, Gutierrez: s.v.)

Gilmour 6,5: suas jogadas entre as linhas são fundamentais para o ritmo do jogo. Seus passes rápidos na vertical, cortando a linha defensiva adversária, são sempre um incômodo e conseguem frequentemente liberar os companheiros de ataque.

Anguissa 5: partida para esquecer para o meio-campista, que hoje parece muito cansado fisicamente. Por enquanto, ainda em fase de adaptação após a longa pausa.

(a partir do 1º minuto do segundo tempo, McTominay 6: boa entrada em campo, oferece mais qualidade à construção do jogo.)

Spinazzola 6: melhor na fase ofensiva, enquanto na fase defensiva apresenta algumas dificuldades. No geral, porém, seu desempenho foi satisfatório.

(a partir dos 28' do segundo tempo, Mazzocchi 6: dedica-se principalmente à fase defensiva, de forma eficaz e organizada.)

Elmas 5: pouco presente na manobra ofensiva, pouco perigoso, justamente substituído no intervalo.

(a partir do 1º minuto do segundo tempo, De Bruyne 6,5: excelente entrada em campo após a longa lesão. Retoma a liderança do meio-campo, fazendo-se valer também junto aos companheiros.)

Alisson Santos 6,5: cumpriu seu papel, embora, na área, tenha faltado sempre aquela agressividade necessária para criar a jogada decisiva. Sua presença, no entanto, é sempre importante.

(a partir dos 40' do segundo tempo, Nascimento: sem nota)

Hojlund 6,5: marcou o importante gol do empate; no geral, sua atuação foi positiva, embora tenha desaparecido um pouco do campo no final, sendo também observado pelo companheiro De Bruyne)

Técnico: Antonio Conte 6: no primeiro tempo, a equipe não consegue dar o que o técnico pede, mas alguns jogadores estão claramente fora de forma. Melhor no segundo tempo, quando, por meio das substituições, vira o jogo.