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Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Nápoles, otimismo com a chegada de Gila. Especula-se sobre a ida de Lucca para a Lazio

Napoli
Mercado da bola
Lazio
M. Gila
L. Lucca

O zagueiro chegou a um acordo com o Napoli, que está otimista quanto a um acordo com a Lazio

O Napoli acelera as negociações por Mario Gila, identificado por Massimiliano Allegri e pelo diretor esportivo Giovanni Manna como o principal alvo para reforçar a defesa de vista à próxima temporada. Segundo informações da Sky, o clube azzurro já teria chegado a um acordo verbal com o zagueiro espanhol, que está pronto para assinar um contrato de cinco anos com o clube.


Após o acordo preliminar com o jogador (espanhol nascido em 2000, com 120 partidas e 2 gols pela Lazio desde 2022), a atenção agora se volta para as negociações com a Lazio. No Napoli, há otimismo quanto à possibilidade de chegar a um acordo também com o clube biancoceleste de Claudio Lotito e concluir a negociação nas próximas semanas.


  • LUCCA TAMBÉM ESTÁ ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO?

    Também poderia ser colocada em discussão uma contrapartida técnica para facilitar a negociação. Entre os nomes que agradam a Rino Gattuso está Lorenzo Lucca, um atacante que goza de especial apreço. Resta, no entanto, avaliar a viabilidade econômica de uma eventual operação, considerando o importante investimento realizado pelo Napoli na última temporada (40 milhões no total, entre empréstimo, resgate e bônus). Para evitar um prejuízo, o Napoli precisaria de uma venda por não menos de 33 milhões, valor fora do mercado para as finanças da Lazio. Portanto, eventualmente, a única solução para uma transferência de Lucca para Formello poderia ser um empréstimo puro ou um empréstimo com direito de resgate.


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