Nápoles, otimismo com a chegada de Gila. Especula-se sobre a ida de Lucca para a Lazio

O Napoli acelera as negociações por Mario Gila, identificado por Massimiliano Allegri e pelo diretor esportivo Giovanni Manna como o principal alvo para reforçar a defesa de vista à próxima temporada. Segundo informações da Sky, o clube azzurro já teria chegado a um acordo verbal com o zagueiro espanhol, que está pronto para assinar um contrato de cinco anos com o clube.
Após o acordo preliminar com o jogador (espanhol nascido em 2000, com 120 partidas e 2 gols pela Lazio desde 2022), a atenção agora se volta para as negociações com a Lazio. No Napoli, há otimismo quanto à possibilidade de chegar a um acordo também com o clube biancoceleste de Claudio Lotito e concluir a negociação nas próximas semanas.