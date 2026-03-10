Goal.com
Nápoles, lesão de Vergara: adeus ao sonho da Itália rumo aos playoffs. Quando ele volta e quantos jogos vai perder

Más notícias tanto para o Napoli de Conte quanto para a seleção nacional de Gattuso: Vergara sofreu uma lesão.

Outro revés importante para o Napoli de Antonio Conte, que terá que passar sem um jogador importante no meio-campo nas próximas partidas do campeonato.

Trata-se de Antonio Vergara, que ficou de fora após a partida da Série A contra o Torino: o jovem jogador da equipe napolitana, nas últimas horas, foi submetido a todos os exames de rotina realizados após o problema detectado, e o resultado obtido pelo clube azul não foi satisfatório.

De fato, os exames detectaram e evidenciaram a presença de uma lesão distrativa na fáscia plantar do pé esquerdo de Vergara: o jogador nascido em 2003 terá, portanto, que ficar fora dos gramados por várias semanas, tentando retornar após a pausa para os jogos das seleções nacionais.

Desvanece-se, assim, o sonho de vestir a camisa da seleção de Gattuso nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte.

  • O COMUNICADO

    Segue abaixo o comunicado oficial divulgado pelo Napoli.

    “Antonio Vergara foi submetido hoje a exames instrumentais no Pineta Grande Hospital, que revelaram uma lesão por distração na fáscia plantar do pé esquerdo. O jogador do Napoli já iniciou o processo de reabilitação”.

  • QUANTOS JOGOS ELE PERDERÁ E QUANDO PODERÁ VOLTAR

    Uma ausência importante para o meio-campista de Conte, que vem enfrentando lesões de vários tipos ao longo de toda a temporada.

    Vergara, portanto, será obrigado a perder os próximos dois compromissos do campeonato da Série A, com os azzurri enfrentando o Lecce no sábado, dia 14, às 18h, e o Cagliari na sexta-feira, dia 20, às 18h30, nas próximas duas rodadas da temporada esportiva italiana.

    O objetivo de Vergara passa a ser tentar se recuperar e voltar a estar à disposição do Napoli após a pausa, com o grande jogo da Páscoa, no dia 6 de abril, contra o Milan, às 20h45, no estádio Diego Armando Maradona.

  • ADEUS, ITÁLIA

    Assim, desaparece o sonho do jovem natural de Frattaminore e ex-Reggiana de vestir a camisa da seleção italiana: o técnico Gennaro Gattuso, de fato, estava acompanhando-o e considerando-o para a delicada partida da Itália na semifinal das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 — que será disputada no verão entre Canadá, Estados Unidos e México — contra a Irlanda do Norte.

    A lesão e as consequentes semanas de ausência não permitirão que Vergara seja convocado pelo técnico da seleção italiana para esses dois jogos fundamentais.

