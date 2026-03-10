Nápoles, lesão de Vergara: adeus ao sonho da Itália rumo aos playoffs. Quando ele volta e quantos jogos vai perder

Outro revés importante para o Napoli de Antonio Conte, que terá que passar sem um jogador importante no meio-campo nas próximas partidas do campeonato.

Trata-se de Antonio Vergara, que ficou de fora após a partida da Série A contra o Torino: o jovem jogador da equipe napolitana, nas últimas horas, foi submetido a todos os exames de rotina realizados após o problema detectado, e o resultado obtido pelo clube azul não foi satisfatório.

De fato, os exames detectaram e evidenciaram a presença de uma lesão distrativa na fáscia plantar do pé esquerdo de Vergara: o jogador nascido em 2003 terá, portanto, que ficar fora dos gramados por várias semanas, tentando retornar após a pausa para os jogos das seleções nacionais.

Desvanece-se, assim, o sonho de vestir a camisa da seleção de Gattuso nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte.