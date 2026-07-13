Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Grafica Vergara NapoliCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Nápoles, acordo para a renovação de Antonio Vergara: contrato até 2031 e reajuste salarial

Napoli
Mercado da bola
A. Vergara

O jogador do Napoli, nascido em 2003, renova contrato, com reajuste salarial e prorrogação

O Napoli está pronto para garantir a permanência de Antonio Vergara, que está a um passo de renovar seu contrato com o clube azzurro: durante a reunião de hoje entre a diretoria napolitana e a equipe de assessores do jogador, foi alcançado um acordo verbal para a prorrogação do contrato até 30 de junho de 2031.


Resta definir os últimos detalhes burocráticos, mas a vontade das partes é clara e compartilhada. O Napoli aposta com determinação no meia-atacante nascido em 2003, considerado uma promessa sobre a qual construir o futuro, e decidiu recompensar seu crescimento com um novo contrato e um aumento salarial significativo.


O acordo prevê um aumento significativo do salário em relação ao contrato anterior, além da inclusão de bônus vinculados tanto ao desempenho individual do jogador quanto aos resultados obtidos pela equipe. Um sinal concreto da confiança que o clube deposita nas qualidades do jovem talento italiano.


  • Vergara renova seu contrato após uma temporada positiva, encerrada com 3 gols e 4 assistências em 19 partidas, números que confirmaram sua trajetória de crescimento e convenceram o Napoli a acelerar as negociações para a renovação.


    Apesar dos rumores do mercado que circularam nas últimas semanas, o futuro do jogador nunca esteve realmente em dúvida. Vergara, de fato, nunca esteve próximo de outros clubes e sempre demonstrou a vontade de continuar sua trajetória com a camisa azul. Uma escolha retribuída pelo clube, que agora está pronto para garantir sua permanência com um contrato de longo prazo até 2031.



    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google