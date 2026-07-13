Nápoles, acordo para a renovação de Antonio Vergara: contrato até 2031 e reajuste salarial

O Napoli está pronto para garantir a permanência de Antonio Vergara, que está a um passo de renovar seu contrato com o clube azzurro: durante a reunião de hoje entre a diretoria napolitana e a equipe de assessores do jogador, foi alcançado um acordo verbal para a prorrogação do contrato até 30 de junho de 2031.





Resta definir os últimos detalhes burocráticos, mas a vontade das partes é clara e compartilhada. O Napoli aposta com determinação no meia-atacante nascido em 2003, considerado uma promessa sobre a qual construir o futuro, e decidiu recompensar seu crescimento com um novo contrato e um aumento salarial significativo.





O acordo prevê um aumento significativo do salário em relação ao contrato anterior, além da inclusão de bônus vinculados tanto ao desempenho individual do jogador quanto aos resultados obtidos pela equipe. Um sinal concreto da confiança que o clube deposita nas qualidades do jovem talento italiano.



