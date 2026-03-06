Getty Images Sport
“Não vou ficar sentado no sofá roendo as unhas” – Daniel Farke está extremamente confiante de que o Leeds United não será rebaixado da Premier League
Farke confiante de que o Leeds evitará o rebaixamento
Ao abordar a pressão da luta contra o rebaixamento, Farke disse: “Não estou em pânico, estou calmo como sempre, por que eu deveria estar nervoso? Essa (a derrota para o Sunderland) foi a primeira noite decepcionante em Elland Road em meses, mas, dito isso, estávamos jogando contra um time que agora tem 40 pontos, tivemos 72% de posse de bola, criamos oportunidades, não nos foi concedido um pênalti claro, nosso primeiro gol foi anulado pelo VAR e, de alguma forma, o pênalti deles foi convertido. Se jogássemos essa partida 20 vezes, garanto que venceríamos 16 vezes. É claro que houve um pouco de azar, mas não fomos dominados em campo, então por que eu deveria me preocupar?”
A sobrevivência continua sendo a prioridade máxima
Embora a FA Cup ofereça uma distração bem-vinda e um caminho potencial para Wembley, Farke não tem ilusões sobre onde está o foco principal. O técnico reconheceu que, embora não esteja obcecado com os resultados de rivais como West Ham, Tottenham ou Nottingham Forest, ele sabe exatamente o que sua equipe precisa fazer para garantir que permaneça na divisão por mais uma temporada e está exigindo que seus jogadores provem que pertencem ao mais alto nível.
“Não estou sentado no sofá roendo as unhas para que o West Ham, o Nottingham [Forest] ou o Tottenham percam. Talvez seja uma temporada em que precisamos de um ou dois pontos a mais do que o normal, mas precisamos de sete a nove pontos, isso é um fato, e nestes últimos jogos temos todas as chances de conquistar esses pontos, mas mesmo nos próximos três jogos temos chances. Se não conseguirmos isso nos últimos seis jogos, então não merecemos jogar na Premier League, mas tudo o que vi me deu muita confiança”, acrescentou Farke.
Confronto da FA Cup com um antigo empregador
A tarefa imediata do Leeds é um confronto em casa contra o revitalizado Norwich City, comandado por Philippe Clement. Os Canaries estão em excelente forma no Campeonato, vencendo 10 dos últimos 15 jogos. Para Farke, o empate tem um significado pessoal, dada a sua história de sucesso em Carrow Road, embora ele insista que o sentimentalismo será deixado de lado assim que o apito soar em Elland Road na tarde de domingo.
Refletindo sobre o reencontro, Farke comentou: “É claro que o Norwich me deu minha primeira oportunidade no Reino Unido e sempre terá um lugar especial em meu coração, mas meu único foco agora é meu clube aqui. Tenho total confiança em meus jogadores e minha equipe. Para ser honesto, na competição da copa, o que importa é apenas o vencedor, isso faria uma grande diferença. Ganhar um campeonato ou uma copa é algo especial. Gosto da atmosfera dos jogos decisivos. Não sei se chegar às quartas ou às semifinais mudaria muito meu currículo, mas para todos nós mudaria se ganhássemos. Não vamos nos empolgar, temos que fazer o nosso trabalho contra um time muito bom, o Norwich, temos que nos concentrar apenas neste jogo.”
Banimento da linha lateral
O Leeds terá que disputar a partida da copa sem Farke à beira do campo, depois que ele aceitou uma suspensão de um jogo e uma multa de £ 8.000 por um confronto com os árbitros após a partida contra o Manchester City.
