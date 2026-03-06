“Não vou ficar sentado no sofá roendo as unhas” – Daniel Farke está extremamente confiante de que o Leeds United não será rebaixado da Premier League

Embora a FA Cup ofereça uma distração bem-vinda e um caminho potencial para Wembley, Farke não tem ilusões sobre onde está o foco principal. O técnico reconheceu que, embora não esteja obcecado com os resultados de rivais como West Ham, Tottenham ou Nottingham Forest, ele sabe exatamente o que sua equipe precisa fazer para garantir que permaneça na divisão por mais uma temporada e está exigindo que seus jogadores provem que pertencem ao mais alto nível.

“Não estou sentado no sofá roendo as unhas para que o West Ham, o Nottingham [Forest] ou o Tottenham percam. Talvez seja uma temporada em que precisamos de um ou dois pontos a mais do que o normal, mas precisamos de sete a nove pontos, isso é um fato, e nestes últimos jogos temos todas as chances de conquistar esses pontos, mas mesmo nos próximos três jogos temos chances. Se não conseguirmos isso nos últimos seis jogos, então não merecemos jogar na Premier League, mas tudo o que vi me deu muita confiança”, acrescentou Farke.