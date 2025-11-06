Se não é vermelha, camisa azul do Brasil para Copa do Mundo de 2026 não deixa de ser péssima

O site Footy Headlines, especializado em antecipar camisas de futebol que estão para ser lançadas, mostrou como será a camisa reserva da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A boa notícia é que ela não é vermelha, como era o bizarro plano inicial da Nike. A péssima notícia é que a camisa é horrorosa. Horrorosa, claro, quando pensamos que ela é uma camisa de seleção brasileira. O GE, vale destacar, confirmou que a peça será utilizada no Mundial do ano que vem.

Talvez tenha algo a ver com algumas leis da física. Quando algo muito grande acumula uma enorme velocidade, mais força e tempo serão necessários para fazer esta massa parar. Por isso, quanto maior e mais rápido o negócio se move, mais difícil é interromper seu curso de forma brusca, tornando o ato de frear algo quase impossível em determinadas situações.

A primeira notícia sobre a tal camisa vermelha do Brasil veio em abril deste ano, pouco mais de um ano da Copa do Mundo. Em agosto, o presidente que acabava de entrar na CBF, Samir Xaud, marcou uma reunião emergencial com a Nike para impedir que a bizarrice acontecesse, mesmo com a fábrica já produzindo as peças. Um movimento bem difícil de ser freado, mas Samir conseguiu. Em parte. A nossa segunda camisa não será vermelha, cor inserida em forma de brasa no Brasil mas jamais usada em todas as nossas glórias. Mas a nossa segunda camisa está horrível.