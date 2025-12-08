"Não tenho ideia" — Arne Slot abre o jogo sobre destino de Mohamed Salah no Liverpool
Salah em ataca o Liverpool
Menos de uma hora depois do empate eletrizante do Liverpool com o Leeds no sábado (06), Mohamed Salah fez duras críticas ao clube e ao técnico Arne Slot. O camisa 11 afirmou que merece voltar a ser titular — já que tem ficado no banco com mais frequência — e disse que alguém dentro do Liverpool quer colocá-lo como “o culpado” pelo momento do time.
Aos jornalistas, ele desabafou:
“É claro para mim que alguém queria que eu recebesse toda a culpa. Sempre disse que tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente isso mudou. Não sei por quê, mas parece que alguém não me quer aqui. Sinto que o clube me jogou debaixo do ônibus. Fiz muito pelo Liverpool. Não preciso lutar todos os dias pela minha posição, porque já conquistei isso. Amo o clube e sempre vou amar, mas essa situação não é aceitável.”
- Getty/GOAL
Slot responde ao desabafo de Salah
Diante da repercussão, o Liverpool decidiu deixar Salah fora da lista para o jogo da Champions League contra a Inter de Milão nesta terça (09). Na entrevista de segunda-feira, Slot afirmou que não vê sua autoridade ameaçada pelas falas do atacante.
“Não sinto que minha autoridade foi abalada. Não se trata de mim, e sim do clube e da equipe. Ninguém gosta do momento que estamos vivendo, muito por causa dos resultados. Como técnico, eu escolho o time, mas minha preocupação sempre é o grupo”, disse o holandês.
A possibilidade de Salah deixar o Liverpool ganhou força, mas Slot evitou qualquer afirmação categórica. Questionado se o camisa 11 já fez sua última partida pelos Reds, respondeu:
“Não tenho ideia. Não posso responder isso agora.”
Como está a relação entre Slot e Salah agora?
Salah afirmou que não tem mais um bom relacionamento com Slot após ser reserva em duas das últimas três partidas da Premier League. Slot, no entanto, disse acreditar que ainda é possível reconstruir a relação.
“Informamos que ele não viaja conosco. Essa foi a única comunicação recente. Antes disso, conversávamos bastante. Não senti que nossa relação estava ruim — até sábado. Quando o jogador não entra, normalmente fica chateado com o treinador, mas ele vinha sendo muito respeitoso e treinando bem. Por isso, fiquei surpreso com as declarações”, explicou.
Ele completou:
“Não é a primeira nem será a última vez que um jogador desconta a frustração quando não joga. Minha resposta está aí: ele não está aqui hoje.”
- Getty Images Sport
Salah foi colocado sob pressão pelo Liverpool?
Salah disputará a Copa Africana de Nações na próxima semana, e o jogo contra o Brighton deve ser o último antes da viagem para Marrocos. Perguntado se entendia por que o egípcio disse ter sido “jogado debaixo do ônibus”, Slot preferiu não entrar no mérito.
“Eu precisaria saber exatamente o que ele quis dizer e a quem se referia. Não tive essa conversa com ele nesses termos. Sou calmo e educado, mas isso não significa que sou fraco. Se um jogador faz comentários assim, cabe ao clube reagir — e você pode ver agora que ele não está aqui.”