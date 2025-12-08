"Não tenho ideia" — Arne Slot abre o jogo sobre destino de Mohamed Salah no Liverpool

Menos de uma hora depois do empate eletrizante do Liverpool com o Leeds no sábado (06), Mohamed Salah fez duras críticas ao clube e ao técnico Arne Slot. O camisa 11 afirmou que merece voltar a ser titular — já que tem ficado no banco com mais frequência — e disse que alguém dentro do Liverpool quer colocá-lo como “o culpado” pelo momento do time.

Aos jornalistas, ele desabafou:

“É claro para mim que alguém queria que eu recebesse toda a culpa. Sempre disse que tinha um bom relacionamento com o técnico, e de repente isso mudou. Não sei por quê, mas parece que alguém não me quer aqui. Sinto que o clube me jogou debaixo do ônibus. Fiz muito pelo Liverpool. Não preciso lutar todos os dias pela minha posição, porque já conquistei isso. Amo o clube e sempre vou amar, mas essa situação não é aceitável.”