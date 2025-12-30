"Não tenho dúvidas de que vai acontecer" - Lionel Messi ainda é totalmente capaz de liderar a Argentina na Copa do Mundo de 2026, afirma lenda da Albiceleste

Em entrevista à ESPN, no início de dezembro, Messi evitou cravar sua presença no próximo Mundial, mas deixou claro o desejo. “Espero poder estar lá. Já disse que adoraria. Se não der, estarei assistindo. A Copa do Mundo é especial para todos, ainda mais para nós, argentinos”, disse.

O craque também elogiou o momento da seleção e o trabalho de Lionel Scaloni. Segundo ele, a Argentina vive uma fase de confiança, com um grupo unido, competitivo e com mentalidade vencedora, o que facilita a integração de novos jogadores e fortalece ainda mais a equipe.