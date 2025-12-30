"Não tenho dúvidas de que vai acontecer" - Lionel Messi ainda é totalmente capaz de liderar a Argentina na Copa do Mundo de 2026, afirma lenda da Albiceleste
Messi de olho em mais glórias internacionais
Messi coroou uma carreira histórica ao conquistar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com a Argentina. Agora, o craque avalia a chance de disputar seu último grande torneio internacional em 2026. Mesmo atuando atualmente na MLS, pelo Inter Miami, o camisa 10 segue decidindo jogos, e Javier Zanetti garante não ter nenhuma dúvida de que o ex-Barcelona ainda pode levar a seleção argentina ao topo mais uma vez.
- Getty
Zanetti tem total confiança
Em entrevista à FourFourTwo, Zanetti destacou que a decisão final é de Messi, mas deixou claro que confia em sua presença no próximo Mundial. “Essa escolha é dele, mas acredito que sim. Falta pouco tempo, e acho que ele quer representar a Argentina novamente. Não tenho dúvidas de que isso vai acontecer”, afirmou.
Idade não é problema
Zanetti também afastou qualquer preocupação com a idade do astro. Para ele, Messi segue totalmente preparado para liderar a equipe. “Não concordo com essa ideia de que ele está velho. Messi é inteligente, entende como ninguém o que o time precisa e está cercado por grandes jogadores. Com ele, a Argentina será novamente uma forte candidata ao título da Copa do Mundo”, completou.
- (C)Getty Images
Futuro em aberto após o Mundial
Questionado sobre a possibilidade de Messi continuar jogando depois de 2026, Zanetti foi cauteloso. “Não sei pensar isso a curto prazo. Acho que chegou o momento de ele aproveitar o futebol. O mais importante é que ele se sinta bem. A Copa do Mundo será um teste importante, e depois ele vai decidir com calma se continua”, explicou.
Messi mira o torneio de 2026
Em entrevista à ESPN, no início de dezembro, Messi evitou cravar sua presença no próximo Mundial, mas deixou claro o desejo. “Espero poder estar lá. Já disse que adoraria. Se não der, estarei assistindo. A Copa do Mundo é especial para todos, ainda mais para nós, argentinos”, disse.
O craque também elogiou o momento da seleção e o trabalho de Lionel Scaloni. Segundo ele, a Argentina vive uma fase de confiança, com um grupo unido, competitivo e com mentalidade vencedora, o que facilita a integração de novos jogadores e fortalece ainda mais a equipe.