Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Não sou mágico para mudá-lo: os erros de Al-Hamdan comprometem Donis. Afinal, quem é o culpado?

Especiais e Opinião
A. Al-Hamdan
Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
Arábia Saudita
Kuwait

O atacante do Al-Nassr fracassou na primeira missão

Nem os mais pessimistas esperavam o nível abaixo do esperado apresentado por Abdullah Al-Hamdan, atacante da seleção da Arábia Saudita, na noite da vitória sobre o Kuwait, por 1 a 0, na última quarta-feira, na abertura das partidas da Copa do Golfo Árabe 27.

Al-Hamdan foi titular, mas não apareceu como se esperava, desperdiçou duas oportunidades claras, além de lidar mal com alguns ataques, por conta de seu mau posicionamento ou do medo de tomar decisões.

Leia também: Gigantes sem presas: Real Madrid, Al-Hilal e Al-Ahli nas garras da identidade perdida

  • Substituição, vaias e explosão

    Al Hamdan atuou por 83 minutos, mas não soube aproveitar diversas jogadas de ataque, entre elas o desperdício de uma chance clara no início da partida, depois de receber um passe mágico de Humam Al Humami, que o deixou cara a cara com o goleiro do Kuwait. No entanto, em vez de finalizar ao gol, desperdiçou-a de forma muito estranha com o pé esquerdo.

    Além disso, recebeu alguns passes que deveriam ter sido aproveitados por meio da corrida correta, protegendo a bola e impedindo que os defensores chegassem até ele, mas não conseguiu fazer nada certo em nenhuma dessas situações, e desperdiçou várias oportunidades fáceis dos "Falcões".

    Após 83 minutos, Donis decidiu tirar Al Hamdan e dar a chance a Firas Al Buraikan, com o astro do Al Nassr recebendo críticas e vaias das arquibancadas.

    Em contrapartida, Al Buraikan conseguiu se destacar de forma notável, explodindo em movimentações constantes dentro e fora da área, deslocando-se pela ponta esquerda e dando oportunidade para os que vinham de trás invadirem o espaço em profundidade.


    • Publicidade
  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis justifica o baixo desempenho de Al-Hamdan

    Em entrevista coletiva, o grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, justificou o baixo rendimento de Al-Hamdan, afirmando: "Ele às vezes joga e, em outros momentos, não joga".

    E completou: "Não sou mágico para mudar o que Al-Hamdan vive em seu clube, mas ele continua sendo um jogador importante para nós e, com toda certeza, nos dá acréscimo e força".

    Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Quem é o culpado?

    Sem dúvida, não se pode deixar de culpar Al Hamdan pela série de chances que desperdiçou e pela má tomada de decisão em alguns ataques, mas é possível analisar a questão de uma maneira um pouco diferente.

    A capacidade de Al Hamdan reside em jogar logo atrás do atacante, como segundo homem de área, para invadir a grande área e aproveitar os espaços entre os dois zagueiros centrais, quando o primeiro atacante sai da área.

    Esse é o valor de Al Hamdan, o que o diferencia dos demais, especialmente a partir de sua passagem pelo Al Nassr na temporada passada até agora, pois é um jogador de muita movimentação e bom em correr nos espaços, além de conseguir ameaçar o gol adversário com chutes potentes, o que aconteceu na última partida entre Al Nassr e Al Khaleej.

    Já contar com ele como centroavante é uma ideia infrutífera, que não dará à seleção saudita a força necessária, ao contrário de Abdullah Al Salem, Firas Al Buraikan e Saleh Al Shehri, por exemplo, que são nomes que sabem atuar na posição de centroavante principal.

    E Donis deveria saber disso, e fazer a mudança, seja recuando o jogo ou apostando em um centroavante, ajustando o esquema ao recolocar Al Hamdan como segundo atacante.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Gulf Cup
Kuwait crest
Kuwait
KUW
Iraque crest
Iraque
IRQ
Gulf Cup
Omã crest
Omã
OMA
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA