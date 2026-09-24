Al Hamdan atuou por 83 minutos, mas não soube aproveitar diversas jogadas de ataque, entre elas o desperdício de uma chance clara no início da partida, depois de receber um passe mágico de Humam Al Humami, que o deixou cara a cara com o goleiro do Kuwait. No entanto, em vez de finalizar ao gol, desperdiçou-a de forma muito estranha com o pé esquerdo.

Além disso, recebeu alguns passes que deveriam ter sido aproveitados por meio da corrida correta, protegendo a bola e impedindo que os defensores chegassem até ele, mas não conseguiu fazer nada certo em nenhuma dessas situações, e desperdiçou várias oportunidades fáceis dos "Falcões".

Após 83 minutos, Donis decidiu tirar Al Hamdan e dar a chance a Firas Al Buraikan, com o astro do Al Nassr recebendo críticas e vaias das arquibancadas.

Em contrapartida, Al Buraikan conseguiu se destacar de forma notável, explodindo em movimentações constantes dentro e fora da área, deslocando-se pela ponta esquerda e dando oportunidade para os que vinham de trás invadirem o espaço em profundidade.



