Não só Romano: o Milan também acompanha Mendy, do Cagliari, para o ataque de Amorim

Mais um gol contra a Atalanta, na última vitória recente do Cagliari por 2 a 1 em Bérgamo, para o ex-jogador do Primavera rossoblù, que na Serie A marcou até aqui apenas contra a Dea. No ano passado, estreou como titular na Serie A com uma dobradinha sobre a Inter em apenas 45 minutos, e também naquele caso houve vitória do Cagliari, na Domus, por 3 a 2. Neste verão, em vez de mandá-lo para ganhar experiência por empréstimo, o Cagliari apostou forte nele, dando-lhe também um papel de titular enquanto espera descobrir Kevin Carlos e entender a condição física de M'Bala Nzola. A decisão foi tomada прежде de tudo por Fabio Pisacane, que o acompanha como uma espécie de pai futebolístico desde os tempos do Primavera e que está se revelando absolutamente certeira.