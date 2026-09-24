O Cagliari do técnico Fabio Pisacane está lá no alto da tabela graças também ao talento e à leveza dos seus jovens. É interessante o projeto da equipe sarda, que vem colocando em evidência jogadores de futuro promissor: Alessandro Romano é o farol do meio-campo e o nome mais comentado, mas atenção também para Paul Mendy. O gigante senegalês (1,96 m de altura) está despertando o interesse de vários grandes do nosso campeonato. Entre eles, também está o Milan.
Não só Romano: o Milan também acompanha Mendy, do Cagliari, para o ataque de Amorim
Escolha vencedora
Mais um gol contra a Atalanta, na última vitória recente do Cagliari por 2 a 1 em Bérgamo, para o ex-jogador do Primavera rossoblù, que na Serie A marcou até aqui apenas contra a Dea. No ano passado, estreou como titular na Serie A com uma dobradinha sobre a Inter em apenas 45 minutos, e também naquele caso houve vitória do Cagliari, na Domus, por 3 a 2. Neste verão, em vez de mandá-lo para ganhar experiência por empréstimo, o Cagliari apostou forte nele, dando-lhe também um papel de titular enquanto espera descobrir Kevin Carlos e entender a condição física de M'Bala Nzola. A decisão foi tomada прежде de tudo por Fabio Pisacane, que o acompanha como uma espécie de pai futebolístico desde os tempos do Primavera e que está se revelando absolutamente certeira.
Esponja que absorve tudo
Uma das melhores características de Mendy está na capacidade de assimilar cada mensagem que recebe dos jogadores mais experientes do vestiário: o jovem talento nascido em 2007 agora administra melhor os tempos e os momentos das partidas, trabalha melhor para a equipe. É exatamente isso que aparece nos relatórios elaborados pelos olheiros do Milan, que há várias partidas o acompanham com grande atenção. Mendy tem físico, boa técnica, se movimenta bem para a equipe e sabe sustentar o setor sozinho. Precisa melhorar muito, especialmente na finalização, mas tem a cabeça certa para chegar longe, e o Milan está bastante seguro disso.
Concorrência da Inter
Premissa necessária: o Milan avalia Mendy como um investimento para o futuro, a partir da próxima temporada. Nestes meses, acompanhará com grande constância as partidas do Cagliari antes de tomar uma decisão definitiva. Até porque a concorrência pelo jogador já é de ótimo nível: entre os grandes da Serie A que demonstraram um interesse concreto, há sobretudo a Inter de Christian Chivu.
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