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imago-sport-1083111423.jpgJonathan Moscrop
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Não só Romano: o Milan também acompanha Mendy, do Cagliari, para o ataque de Amorim

Milan
Mercado da bola

Uma das novidades mais interessantes da Serie A é Mendy, do Cagliari, nascido em 2007: o Milan está fazendo com que ele seja observado por seu departamento de scouting

O Cagliari do técnico Fabio Pisacane está lá no alto da tabela graças também ao talento e à leveza dos seus jovens. É interessante o projeto da equipe sarda, que vem colocando em evidência jogadores de futuro promissor: Alessandro Romano é o farol do meio-campo e o nome mais comentado, mas atenção também para Paul Mendy. O gigante senegalês (1,96 m de altura) está despertando o interesse de vários grandes do nosso campeonato. Entre eles, também está o Milan.

  • Escolha vencedora

    Mais um gol contra a Atalanta, na última vitória recente do Cagliari por 2 a 1 em Bérgamo, para o ex-jogador do Primavera rossoblù, que na Serie A marcou até aqui apenas contra a Dea. No ano passado, estreou como titular na Serie A com uma dobradinha sobre a Inter em apenas 45 minutos, e também naquele caso houve vitória do Cagliari, na Domus, por 3 a 2. Neste verão, em vez de mandá-lo para ganhar experiência por empréstimo, o Cagliari apostou forte nele, dando-lhe também um papel de titular enquanto espera descobrir Kevin Carlos e entender a condição física de M'Bala Nzola. A decisão foi tomada прежде de tudo por Fabio Pisacane, que o acompanha como uma espécie de pai futebolístico desde os tempos do Primavera e que está se revelando absolutamente certeira.

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  • Esponja que absorve tudo

    Uma das melhores características de Mendy está na capacidade de assimilar cada mensagem que recebe dos jogadores mais experientes do vestiário: o jovem talento nascido em 2007 agora administra melhor os tempos e os momentos das partidas, trabalha melhor para a equipe. É exatamente isso que aparece nos relatórios elaborados pelos olheiros do Milan, que há várias partidas o acompanham com grande atenção. Mendy tem físico, boa técnica, se movimenta bem para a equipe e sabe sustentar o setor sozinho. Precisa melhorar muito, especialmente na finalização, mas tem a cabeça certa para chegar longe, e o Milan está bastante seguro disso.

  • Concorrência da Inter

    Premissa necessária: o Milan avalia Mendy como um investimento para o futuro, a partir da próxima temporada. Nestes meses, acompanhará com grande constância as partidas do Cagliari antes de tomar uma decisão definitiva. Até porque a concorrência pelo jogador já é de ótimo nível: entre os grandes da Serie A que demonstraram um interesse concreto, há sobretudo a Inter de Christian Chivu.

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