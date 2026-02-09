“Não sei bem porquê!” – A nova estrela do Manchester City, Marc Guehi, ficou perplexo com as vaias dos adeptos do Liverpool após a transferência fracassada para Anfield no verão.

Guehi foi alvo de insultos por parte dos adeptos do Liverpool durante a vitória do City em Anfield. O internacional inglês, que se juntou à equipa de Pep Guardiola numa transferência milionária em janeiro, foi vaiado sempre que tocava na bola no domingo.

O zagueiro estava fortemente ligado a uma transferência para Merseyside antes de optar pelo Etihad, uma decisão que claramente não foi perdoada pelos torcedores de Anfield. Apesar da trilha sonora hostil ao seu desempenho, Guehi permaneceu calmo, ajudando o City a navegar por um confronto caótico para conquistar os três pontos.

Após o jogo, Guehi expressou sua confusão com as vaias, mas afirmou que seu foco estava exclusivamente no trabalho em questão. “Sim, para ser sincero, não sei bem por quê”, disse Guehi, rindo, quando questionado sobre a recepção. “Mas não posso controlar o que os torcedores deles pensam de mim. Só estou grato aos nossos torcedores por ficarem ao meu lado e me apoiarem durante todo o jogo.”

Com a tarefa de jogar pela defesa contra a pressão alta implacável do Liverpool, Guehi mostrou uma coragem notável com a bola. “Não é fácil. Os torcedores estão em cima de você”, admitiu. “Você joga contra um time que gosta de pressionar alto, mas o importante é sempre a próxima ação. Você pode cometer um erro, mas a próxima ação. Sempre focado na próxima ação e em como você pode ajudar seus companheiros.”