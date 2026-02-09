Getty Images Sport
“Não sei bem porquê!” – A nova estrela do Manchester City, Marc Guehi, ficou perplexo com as vaias dos adeptos do Liverpool após a transferência fracassada para Anfield no verão.
Guehi ignora hostilidade em Anfield
Guehi foi alvo de insultos por parte dos adeptos do Liverpool durante a vitória do City em Anfield. O internacional inglês, que se juntou à equipa de Pep Guardiola numa transferência milionária em janeiro, foi vaiado sempre que tocava na bola no domingo.
O zagueiro estava fortemente ligado a uma transferência para Merseyside antes de optar pelo Etihad, uma decisão que claramente não foi perdoada pelos torcedores de Anfield. Apesar da trilha sonora hostil ao seu desempenho, Guehi permaneceu calmo, ajudando o City a navegar por um confronto caótico para conquistar os três pontos.
Após o jogo, Guehi expressou sua confusão com as vaias, mas afirmou que seu foco estava exclusivamente no trabalho em questão. “Sim, para ser sincero, não sei bem por quê”, disse Guehi, rindo, quando questionado sobre a recepção. “Mas não posso controlar o que os torcedores deles pensam de mim. Só estou grato aos nossos torcedores por ficarem ao meu lado e me apoiarem durante todo o jogo.”
Com a tarefa de jogar pela defesa contra a pressão alta implacável do Liverpool, Guehi mostrou uma coragem notável com a bola. “Não é fácil. Os torcedores estão em cima de você”, admitiu. “Você joga contra um time que gosta de pressionar alto, mas o importante é sempre a próxima ação. Você pode cometer um erro, mas a próxima ação. Sempre focado na próxima ação e em como você pode ajudar seus companheiros.”
Acabando com a maldição de 23 anos
A vitória foi significativa não apenas para a disputa pelo título, mas também para os livros de história. Foi a primeira vez que o City venceu em Anfield com torcedores presentes desde 2003, antes mesmo da era Sheikh Mansour. Embora o City tenha vencido lá em 2021, essa vitória aconteceu a portas fechadas durante a pandemia, tornando a vitória de domingo um momento catártico para a torcida visitante.
Notavelmente, Guehi não tinha consciência do peso da história sobre seus ombros até depois do apito final. “Na verdade, eu não sabia disso”, confessou ele sobre a estatística de 2003. “Então, acho ótimo que eles [os torcedores] tenham visto e vivenciado isso. Parabéns a todos por mostrarem tanta resiliência em um jogo tão difícil.”
Uma vitória construída com base na “irmandade”
O City enfrentou questionamentos sobre sua solidez defensiva nas últimas semanas. Em Anfield, no entanto, eles se mantiveram firmes sob imensa pressão. Guehi atribuiu a determinação defensiva ao espírito coletivo que Guardiola incutiu no time, descrevendo o esforço necessário para vencer em um local como esse como um dever para com os companheiros de equipe.
“Esse é o padrão quando você está tentando vencer jogos”, explicou Guehi. “Especialmente contra adversários difíceis como o Liverpool. É preciso que cada pessoa dê toda a sua energia e esforço pelo companheiro ao seu lado, e acho que todos fizeram isso hoje.”
Essa “irmandade” foi testada ao limite quando o Liverpool avançou em busca do empate, mas a defesa do City, comandada por Guehi, se recusou a ceder. O resultado serviu como uma resposta enfática aos críticos que questionavam a ambição dos campeões. “Sabemos que precisamos melhorar nesses momentos”, acrescentou. “Mas, mais uma vez, mostramos um lado diferente do nosso jogo hoje. Boa resiliência, boa união.”
Donnarumma e Haaland protagonizam momentos decisivos
Enquanto Guehi e a defesa estabeleceram as bases, o jogo acabou por ser decidido por momentos de brilhantismo individual em ambas as extremidades do campo. Erling Haaland voltou a marcar um golo decisivo de grande penalidade, mas o goleiro Gianluigi Donnarumma mereceu elogios iguais. O guarda-redes italiano fez uma defesa milagrosa nos últimos minutos para preservar a vantagem.
“Tivemos dois jogadores decisivos”, observou Guehi. “De um lado do campo, Erling e o capitão hoje, e do outro, Gigio, com uma defesa fantástica. Acho que todos foram fantásticos hoje.”
A vitória foi considerada uma grande declaração no contexto da temporada, mas Guehi foi rápido em moderar as expectativas. “Acho que não devemos nos precipitar”, concluiu. “São apenas três pontos, mas isso mostra que podemos vencer de diferentes maneiras. E mostra que vamos lutar até o fim.”
