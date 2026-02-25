"Não ao racismo" - Torcedores do Real Madrid exibem mensagem de apoio a Vini Jr. no Santiago Bernabéu
- Getty Images Sport
Faixa é exibida na entrada dos times
Na entrada das equipes no Santiago Bernabéu, uma grande faixa foi estendida atrás de um dos gols com a mensagem “Não ao racismo”. O gesto partiu da torcida do Real Madrid como demonstração explícita de apoio a Vinícius Júnior.
A homenagem ocorreu antes da bola rolar para o confronto decisivo diante do Benfica, válido pela volta dos playoffs da Champions League, e foi aplaudida nas arquibancadas.
Denúncia em Lisboa e repercussão na Europa
O apoio veio uma semana após Vini Jr. denunciar ter sido alvo de ofensas racistas do argentino Gianluca Prestianni no jogo de ida, disputado no Estádio da Luz. Na ocasião, após abrir o placar e comemorar próximo à torcida do Benfica, o atacante procurou o árbitro francês François Letexier para relatar as ofensas.
O juiz acionou imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa, e a partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos. A entidade europeia anunciou a suspensão provisória de Prestianni por um jogo enquanto o caso segue sob investigação.
- Getty Images Sport
Gol, vitória e vaga nas oitavas
Em campo, Vinícius Júnior voltou a ser decisivo. O brasileiro marcou novamente contra o Benfica e ajudou o Real Madrid a confirmar a vantagem construída no confronto.
Com o resultado, o time espanhol garantiu a classificação às oitavas de final da Champions League. O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Sporting e Manchester City, definido em sorteio da Uefa.